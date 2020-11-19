О модных тенденциях на 2021 год в женской бижутерии

Создать завершенный женский образ всегда можно благодаря украшениям. Ювелирные изделия никогда не выходят из моды, а наоборот, с каждым сезоном дизайнеры радуют модниц новыми смелыми решениями.

И 2021 год не стал исключением. Украшения из дорогих металлов или качественная бижутерия способны любую девушку превратить в королеву. Как всем известно, монаршие особы всегда уверены в себе и выглядят просто великолепно.

В грядущем сезоне положительную тенденцию показывают изделия с цветками, сердечками, а еще винтаж. Дизайнеры рекомендуют носить украшения на каждом пальце, независимо от их размера. Кольца с большими камнями в этом году считаются признаком отменного вкуса и потрясающего стиля. Дизайнеры дома моды Versace представили на обзор зрителям кольца в форме букв, которые занимают несколько пальцев одновременно, сообщает https://aurum.in.ua/c/koltsa/f/metall:zoloto/.

Модными будут простые колечки-ободки (похожи на обручальные). Дизайнеры рекомендуют их одевать по несколько штук на один палец. А вот сколько пальчиков украсить элегантными украшениями, может решать каждая девушка лично, все зависит от ее вкуса и финансового достатка.

Одни гуру моды настаивают на том, чтобы носить объемные позолоченные кольца, разные по стилю на одной руке. Другие же утверждают, что все колечки должны быть родственны по стилю друг другу. Дизайнеры немного разошлись во мнении. Но какое бы решение ни приняла девушка, она должна помнить, что, в любом случае, она следует последним модным новинкам.

Перстни с огромными камнями и цветами занимают достойное место. Главное правило – это массивность изделия. Разнообразие популярных форм просто поражает воображение. Актуальными считаются украшения квадратной или треугольной формы. Но не стоит забывать и о классических круглых колечках, которые остаются в моде тысячелетиями. Купить всем привычное золотое кольцо может позволить себе любая представительница прекрасной половины человечества. И это ювелирное украшение добавит ей изысканности, утонченности, привлекательности в глазах противоположного пола.

Модницам рекомендуется обратить пристальное внимание на массивные кольца с агрессивным орнаментом и формой. Носить их можно как поодиночке, так и попарно. Многие модные дома в своих коллекциях комбинировали круглые и прямоугольные кольца на одной руке. Такое сочетание смотрится не только современным, но и экстравагантным.