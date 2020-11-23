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Бездумная исполнительность

7 советов, как выгодно покупать в интернете

Татьяна Ковалева
23 ноября 2020 Просмотров: 51  

Онлайн-покупки экономят время и силы человека. Теперь, чтобы купить необходимые товары, достаточно иметь доступ в интернет. Сегодня мы дадим 7 советов, как выгодно покупать в интернет-магазинах.

Популярность онлайн шопинга

  • Почему онлайн покупки популярны во всем мире:
  • экономия времени — не нужно ехать в один конец города за одеждой любимого бренда, в другой за техникой, а в центр еще за чем-то — все категории товаров находятся в приложении гаджета или во вкладке браузера;
  • дешевле — часто цена в интернет-магазинах гораздо ниже, нежели в офлайн точках, хотя большие сети держат уровень цен одинаковым для обоих видов продаж;
  • наличие отзывов — сразу под понравившимся товаром можно почитать мнение уже купивших его и сделать правильный выбор;
  • подробное описание и возможность наглядного сравнения — в офлайн магазинах есть консультанты, но порой гораздо удобнее самому почитать, подумать и сравнить информацию;
  • удобно — доставка курьером на дом любого вида товаров сэкономит силы.

И это только главные из преимуществ. Часто в интернет-магазинах более широкий ассортимент товаров и не найдя нужную вещь на одном сайте, можно посмотреть на ином.

Правила экономного шоппинга

Есть 7 способов изрядно сэкономить деньги, покупая онлайн:

  1. Зарегистрируйтесь на сайте нужного магазина. Если резкой необходимости в товаре нет, просто киньте его в список желаний. Через некоторое время он может подешеветь. К тому же, если вы зарегистрированы, магазин может сам уведомить о скидках на интересующие позиции.
  2. Распродажи в онлайн проходят чаще, нежели офлайн. Практически у всех магазинов действуют скидки на Black Friday, Новый год, 8 марта, а также проводятся сезонные акции. Последние и неходовые размеры одежды могут продаваться со скидкой до 90%. Прошлогодние модели техники или те, которые в скором времени будут сняты с производства, также могут быть доступны по акционной цене.
  3. Скидки на День рождения проводят не все магазины, но такая практика существует. Достаточно быть зарегистрированным пользователем или участником бонусной программы.
  4. Скидка при онлайн оплате означает, что, рассчитываясь за товар на сайте, можно получить до 5% от его стоимости.
  5. Банковские карты с кэшбеком за оплату в интернет-магазинах партнеров помогают вернуть до 10-15% стоимости продукции.
  6. Наличие брака или уценка не означает, что товар не пригоден для использования. Например, отпавшие пуговицы на платье, которые легко пришить или холодильник с царапиной из-за небрежного вскрытия упаковки. Мелкие повреждения легко устраняются и могут вообще не влиять на функциональность изделия, но цена на них будет на 30-90% ниже в зависимости от дефекта.
  7. Выбирайте официальные точки продаж — они гарантируют официальную, не завышенную цену от производителя.

Если вы еще не являетесь активным онлайн-покупателем из-за боязни купить неподходящий или бракованный товар — ваши права защищены законодательством и на протяжении 14 дней можно вернуть его обратно.

Сейчас самое время для выгодных покупок, ведь впереди нас ждут Черная пятница, Киберпонедельник, предновогодние и предрождественские распродажи.

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