Изготовление дубликатов государственных автомобильных номеров

Согласно действующим законам, каждое транспортное средство, начиная от мотоцикла, заканчивая прицепом, должно оснащаться государственными номерными знаками установленного образца. Важно, чтобы они были хорошо читаемы. Но в процессе эксплуатации возникают разные ситуации, в результате которых таблички повреждаются, теряются. В таком случае владельцу необходимо заказать изготовление нового автономера. Для этого нужно обратиться в лицензированную компанию, имеющую разрешение на производство данного вида продукции.

Основные причины для производства госномера

Эксперты называют несколько ситуаций, когда возникает потребность в изготовлении государственного номера на транспортное средств. К числу таковых относятся:

потеря;

кража;

повреждения в виде коррозии, царапин, стирания краски;

порча во время ДТП.

Куда обратиться и как выполнятся изготовление

Заказать изготовление нового номерного знака или комплекта можно на сайте specznak.ua, где позиционируется полный комплекс услуг. Компания производит номера из готовых табличек-заготовок, состоящих из качественного алюминия, имеющих стандартизированные размеры. Производитель гарантирует высокую скорость исполнения заказов, полное соответствие требованиям и нормам. Предприятие работает на основании прозрачных условий с соблюдением закона.

Здесь оказываются дополнительные услуги, включающие в себя наклеивание ленты, обладающей светоотражающим эффектом, нанесение защитных голограмм. Примечательно, что клише устанавливаются ручным методом посредством пресса, продавливания букв и цифр. Объемные знаки обязательно покрываются финишным покрытием. Для этой цели используется термотрансферная пленка. Скорость изготовления составляет порядка 5 минут. На все изделия предоставляется двухгодичная гарантия.

Производство номеров важно доверять проверенным компаниям не случайно. Это позволит избежать проблем с законом, обеспечить длительный срок службы табличек. Опытные производители создают дубликаты высокого качества. Они соответствуют ГОСТам. Обычно у них предоставляются дополнительные услуги. Сюда относятся выпуск сувенирных, именных табличек, рамок. Помимо государственных номеров, можно заказать транзитные, соответствующие нормам разных стран. Важно иметь в виду, что для оформления заказа придется предоставить документы, подтверждающие права владения.