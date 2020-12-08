Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?

|8 декабря 2020
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Если в планах взять микрозайм не у близких родственников или друзей, а в банковской организации, нужно быть готовому к возможному отказу. Причина может заключаться в отрицательном «досье» в области кредитования или она отсутствует вовсе. Полезно разобраться в том, что вообще скрывается за этим понятием и почему КИ портится.
Финансовая «биография» – это показатель взаимоотношений заемщика с финорганизациями. Другими словами, она отражает количество прошлых займов и ответственность по их своевременной выплате. Это своеобразная репутация человека в глазах как бывших и настоящий, так и будущих кредиторов. В банках (особенно государственного уровня) взять средства в долг получится только при условии нормальной КИ, которая покажет вас, как благонадежного заемщика.
«Биография» в сфере финансов портится при просрочке платежей, а также если вовсе не выплачивать долг. Если вы регулярно не вносите своевременно платежи, срываете сроки, то рассчитывать на дальнейшие займы в финорганизациях не получится. Перед принятием решения все они знакомятся с характеристикой человека, страхуясь от тех, с кем могут быть проблемы по выплатам.
Практика показывает, что для банков она так же плоха, особенно при отсутствии официальной и/или постоянной работы или другого регулярного источника доходов. Причина этого проста – потенциальный кредитополучатель без характеристики не понятен для финкомпании. Сотрудники не могут спрогнозировать его поведение, своевременность выплат и вообще их наличие.
Испортить КИ можно также при регулярном взятии микрозаймов и в целом слишком частыми обращениями за долговыми деньгами. Кстати, все просрочки классифицируются так:
Конечно, человеческий фактор не исключен. Оператор может допустить ошибку. Но если указать на это, она будет исправлена, а банк принесет свои извинения.
Многих волнует вопрос, сколько хранятся сведения об отрицательной финансовой «биографии» и возможна ли очистка кредитной истории. Это особенно важно, когда нужно срочно взять крупную сумму на те или иные потребности, а в займе отказывают.
На официальном сайте УБКИ указано, что все данные хранятся в течение 10 лет с момента, когда кредит будет полностью погашен. После этого начинается постепенное восстановление «досье», но каждая просрочка затормаживает этот процесс. Даже если набрать множество новых микрозаймов, информация о старых будет отображаться, если срок давности еще не прошел.
В целом лучше заранее проверить собственное «досье» в финансовой сфере. Это можно сделать в следующих компаниях:
По сути, КИ – досье человека, показывающее его репутацию в области кредитования и частоту необходимости в займах. Когда клиент пытается, получить займ, к сведениям о нем могут обратиться:
Каждый имеет свою потребность в определении финансовой стабильности заемшика и возможности своевременных выплат.
Взять срочный кредит на карту с испорченной КИ, особенно если нужно больше 15 тысяч гривен, не получится. Нужно постараться ее исправить. Причем, если имеется «историческая» просрочка, то еще можно рассчитывать на кредит, а вот с действующей это недопустимо. Поэтому, пока старый долг не будет погашен, не стоит, чтобы ваша заявка на кредит онлайн светилась снова.
Причем, в банках считается, что лучше взять в одной организации кредит на крупную сумму, чем в нескольких, но небольшие долги. Последнее свидетельствует о срочной необходимости в средствах и как неразборчивого финансового партнера. Исключение – автокредиты и ипотеки, которые, наоборот, свидетельствуют о серьезности намерений заемщика и тщательно подготовке к ним.
Самый простой способ исправить отрицательные данные финорганизаций о себе – это погасить все старые долги. После этого нужно провести несколько займов (пусть даже на небольшие суммы) без просрочек, исправно внося платежи в назначенный срок). После этого финансовая «биография» будет исправлена.
А также клиенту может просто повезти. Конечно, банки и МФО обмениваются данными о клиентах, но все же есть вероятность, что именно о вас случают «забудут». А также если «проблемный» долг был более 10 лет назад, скорее всего, этих данных нет в обновленных базах кредитных бюро.
Если же вам предлагают помощь в удалении кредитной истории, скорее всего, это мошенники, которые пытаются на вас наживиться. Максимум, что они сделают, – это узнают о вашем финансовом «досье» и, если оно отрицательное, скажут, что сделать ничего невозможно.
А также помните, что можно взять кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей, если обращаться в МФО, например, в eCash. Вы останетесь довольны выгодными условиями сотрудничества:
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