 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?

Татьяна Ковалева
8 декабря 2020 Просмотров: 62  

Если в планах взять микрозайм не у близких родственников или друзей, а в банковской организации, нужно быть готовому к возможному отказу. Причина может заключаться в отрицательном «досье» в области кредитования или она отсутствует вовсе. Полезно разобраться в том, что вообще скрывается за этим понятием и почему КИ портится.

Что такое плохая кредитная история и что портит КИ

Финансовая «биография» – это показатель взаимоотношений заемщика с финорганизациями. Другими словами, она отражает количество прошлых займов и ответственность по их своевременной выплате. Это своеобразная репутация человека в глазах как бывших и настоящий, так и будущих кредиторов. В банках (особенно государственного уровня) взять средства в долг получится только при условии нормальной КИ, которая покажет вас, как благонадежного заемщика.

«Биография» в сфере финансов портится при просрочке платежей, а также если вовсе не выплачивать долг. Если вы регулярно не вносите своевременно платежи, срываете сроки, то рассчитывать на дальнейшие займы в финорганизациях не получится. Перед принятием решения все они знакомятся с характеристикой человека, страхуясь от тех, с кем могут быть проблемы по выплатам.

А что относительно нулевой КИ?

Практика показывает, что для банков она так же плоха, особенно при отсутствии официальной и/или постоянной работы или другого регулярного источника доходов. Причина этого проста – потенциальный кредитополучатель без характеристики не понятен для финкомпании. Сотрудники не могут спрогнозировать его поведение, своевременность выплат и вообще их наличие.

Испортить КИ можно также при регулярном взятии микрозаймов и в целом слишком частыми обращениями за долговыми деньгами. Кстати, все просрочки классифицируются так:

  • действующие, то есть открытые и непогашенные по текущему займу;
  • исторические, то есть закрытые по старым «кредитам», которые уже выплачены (это так называемые «грехи»).

Конечно, человеческий фактор не исключен. Оператор может допустить ошибку. Но если указать на это, она будет исправлена, а банк принесет свои извинения.

Сколько хранится отрицательная кредитная история в УБКИ

Многих волнует вопрос, сколько хранятся сведения об отрицательной финансовой «биографии» и возможна ли очистка кредитной истории. Это особенно важно, когда нужно срочно взять крупную сумму на те или иные потребности, а в займе отказывают.

На официальном сайте УБКИ указано, что все данные хранятся в течение 10 лет с момента, когда кредит будет полностью погашен. После этого начинается постепенное восстановление «досье», но каждая просрочка затормаживает этот процесс. Даже если набрать множество новых микрозаймов, информация о старых будет отображаться, если срок давности еще не прошел.

В целом лучше заранее проверить собственное «досье» в финансовой сфере. Это можно сделать в следующих компаниях:

  • УБКИ от Приватбанка (база включает 38 миллионов заемщиков);
  • ПУБКИ (данные о действующих займах и тех, которые находятся на этапе реструктуризации);
  • МБКИ (база представлена 20 миллионами человек);
  • УБК (сведения о заемщиках крупных банков и страховщиков).

Кто может обратиться к вашей кредитной истории?

По сути, КИ – досье человека, показывающее его репутацию в области кредитования и частоту необходимости в займах. Когда клиент пытается, получить займ, к сведениям о нем могут обратиться:

  • банковские организации (как частные, так и государственные);
  • союзы кредиторов;
  • коллекторские фирмы;
  • страховые компании;
  • лизинговые организации.

Каждый имеет свою потребность в определении финансовой стабильности заемшика и возможности своевременных выплат.

Изменение данных кредитной истории

Взять срочный кредит на карту с испорченной КИ, особенно если нужно больше 15 тысяч гривен, не получится. Нужно постараться ее исправить. Причем, если имеется «историческая» просрочка, то еще можно рассчитывать на кредит, а вот с действующей это недопустимо. Поэтому, пока старый долг не будет погашен, не стоит, чтобы ваша заявка на кредит онлайн светилась снова.

Причем, в банках считается, что лучше взять в одной организации кредит на крупную сумму, чем в нескольких, но небольшие долги. Последнее свидетельствует о срочной необходимости в средствах и как неразборчивого финансового партнера. Исключение – автокредиты и ипотеки, которые, наоборот, свидетельствуют о серьезности намерений заемщика и тщательно подготовке к ним.

Методы исправления

Самый простой способ исправить отрицательные данные финорганизаций о себе – это погасить все старые долги. После этого нужно провести несколько займов (пусть даже на небольшие суммы) без просрочек, исправно внося платежи в назначенный срок). После этого финансовая «биография» будет исправлена.

А также клиенту может просто повезти. Конечно, банки и МФО обмениваются данными о клиентах, но все же есть вероятность, что именно о вас случают «забудут». А также если «проблемный» долг был более 10 лет назад, скорее всего, этих данных нет в обновленных базах кредитных бюро.

Если же вам предлагают помощь в удалении кредитной истории, скорее всего, это мошенники, которые пытаются на вас наживиться. Максимум, что они сделают, – это узнают о вашем финансовом «досье» и, если оно отрицательное, скажут, что сделать ничего невозможно.

Обращение в МФО

А также помните, что можно взять кредит онлайн на карту с плохой кредитной историей, если обращаться в МФО, например, в eCash. Вы останетесь довольны выгодными условиями сотрудничества:

  • минимальные требования к заемщику: возраст 18-70 лет, украинское гражданство, наличие паспорта, ИНН и банковской карты;
  • срок кредитования от 1 до 30 день;
  • процентная ставка от 0,04% (наиболее выгодна для постоянных клиентов);
  • возможность запросить отсрочку платежа;
  • выдача долгов осуществляется всем дееспособным гражданам, в том числе безработным, беременным, в декрете, студентам и пенсионерам.

Всегда можно оформить кредит без поручителей и звонков с выгодной процентной ставкой и решить появившиеся проблемы.

Последние новости

8 декабря 2020

Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?

Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?

Часть предметов по ВНО может стать платной

ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19

4 декабря 2020

Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям

Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине

Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать

Выбираем современную технику для дома

В МВД увеличили количество онлайн-услуг

Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны

3 декабря 2020

Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

Современные методы рекламы

Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом

Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек

2 декабря 2020

Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат

Остаться в памяти: брендовая туалетная вода

Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники

Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне

Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Китайский космический корабль успешно совершил посадку на Луну

Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%

Украина стала основным поставщиком меда в Европу

Интернет-магазин одежды MD Fashion

30 ноября 2020

Черная Пятница - оригинальная брендовая одежда с большими скидками

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

Начисления за коммуналку в Украине выросли на треть

Использование стабилизированного мха во флористике

В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"

На Донбассе 65 локаций обустроят солнечными электростанциями: подписан меморандум

Также в разделе

Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад

— 8 декабря 2020 —

Основной сценарий вакцинации от COVID в Украине будет осуществляться за счет мобильных бригад. Однако могут привлекать и стационарные пункты прививки. Об этом в эфире "Украина 24" заявил и.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.

Читать далее ⇒

Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?

— 8 декабря 2020 —

Сервисный центр «Регул Техно» занимается заправкой, восстановлением картриджей, ремонтом принтеров, МФО и другой техники. Среди услуг компания готова предложить работы, связанные с настройкой ПО, модернизацией и апгрейдом компьютеров. Сервисный центр был основан в 2008 году. За время работы был значительно расширен каталог услуг, усовершенствованы методы работы с технически сложным оборудованием.

Читать далее ⇒

Часть предметов по ВНО может стать платной

— 8 декабря 2020 —

Министерство образования и науки предлагает для обсуждения проект приказа, которым предполагается сделать платными часть предметов Внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Читать далее ⇒

ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19

— 8 декабря 2020 —

В соответствии со стандартами оказания медицинской помощи больным при COVID-19 в Минздраве разработаны отдельные критерии завершения амбулаторно-поликлинического лечения. Они также являются основаниями для прекращения самоизоляции. Об этом УНН рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Славянск не будет вводить карантин выходного дня

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

В Украине в этом году уже более 170 тыс. заявлений и сообщений о домашнем насилии

В Украине за выходные зафиксировали около 1400 нарушений масочного режима

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать

Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

8 декабря 2020

Назван главный сценарий вакцинации от COVID в Украине: за счет мобильных бригад

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Где быстро отремонтировать компьютер, принтер или МФУ?

Что такое плохая кредитная история и как ее исправить?

Часть предметов по ВНО может стать платной

ПЦР-тест не нужен: Ляшко рассказал, как в Минздраве считают тех, кто выздоровел от COVID-19

4 декабря 2020

Сферу обслуживания обязали перейти на украинский язык: Будут ли исключения и что грозит нарушителям

Минздрав назвал дату введения полного локдауна в Украине

Выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен: что необходимо знать

Выбираем современную технику для дома

В МВД увеличили количество онлайн-услуг

Аппарат "Чанъэ-5" впервые прислал фото флага Китая на фоне ландшафта Луны

3 декабря 2020

Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

Современные методы рекламы

Врач объяснил разницу между коронавирусом и сезонным гриппом

Минздрав начал наращивать количество ИФА-исследований. За сутки на коронавирус протестировали 72,6 тыс. человек

2 декабря 2020

Штрафы TruCAM можно оспорить в суде из-за пробелов в законодательстве, - адвокат

Остаться в памяти: брендовая туалетная вода

Электромясорубки Moulinex: особенности конструкции и правила выбора техники

Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне

Трудовые мигранты замедлили перевод средств в Украину

Китайский космический корабль успешно совершил посадку на Луну

Стоимость новогоднего стола за год выросла на 5-7%

Украина стала основным поставщиком меда в Европу

Интернет-магазин одежды MD Fashion

30 ноября 2020

Черная Пятница - оригинальная брендовая одежда с большими скидками

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

Начисления за коммуналку в Украине выросли на треть

Использование стабилизированного мха во флористике

В Украине выпустили почтовые марки с героями мультфильма "Мавка. Лесная песня"

На Донбассе 65 локаций обустроят солнечными электростанциями: подписан меморандум

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top