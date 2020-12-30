Картины по номерам: новое направление в живописи

Изобразительное искусство – это волшебный мир одаренных людей. Как бы ни хотелось, настоящим художником может стать не каждый, даже если в совершенстве овладеть техникой рисунка или живописи. А вот написать картину можно, благодаря современным художественным направлениям.

В 50-х годах прошлого столетия в США появилось новый вид досуга – картины-раскраски по номерам. Создали его художники Дэн Роббинсон и Макс Кляйн для тех, кто мечтает почувствовать себя Микеланджело и написать настоящую картину. Неожиданно увлечение стало настолько популярным, что превратилось в новое направление в живописи.

В каждый набор для рисования входит картинка по номерам на картоне, деревянной панели или холсте с подрамником, образец готовой работы, контрольный лист-палитра, кисти и баночки с акриловыми, масляными, акварельными красками или гуашью, тоже пронумерованные. Также в комплекте имеется закрепитель цвета, фиксаторы для крепления готового полотна на стене, уровень и подробная инструкция.

Разрисовки по номерам не требуют специальных знаний. Полотно расчерчено на числовые сегменты, и для каждого из них имеется определенный оттенок, сообщает https://vv.ua/kartini-po-nomeram/filter/tematika-dizayn-koti/. Все, что нужно, – шаг за шагом покрывать красками отдельные фрагменты. Причем смешивать цвета не нужно, так как производитель все предусмотрел заранее.

Для каждого уровня мастерства есть свои рисунки по номерам – от очень легких до самых сложных. Новичков порадуют простые сюжеты и несложная палитра. Искушенные «живописцы» могут замахнуться на полотно кисти Ван Гога или другого знаменитого художника.

Детям наверняка понравятся наборы с изображением героев из любимых мультиков, забавные животные – все зависит от возраста ребенка. Рисунки есть даже для трехлетних малышей.

Для взрослой аудитории свои темы: это пейзажи и натюрморты, портреты и анималистка, кинетическое направление, поп-арт, абстракция и андеграунд. Как и детские, наборы для взрослых делятся по уровню сложности, и начинать лучше с самых простых.

Живопись по номерам – это не только мощнейший антистресс и удовольствие. Это уникальная возможность приобщиться к миру искусства, раскрыть свой творческий потенциал и развить в себе художественный вкус. И хоть критики говорят, что это увлечение притупляет вкус к прекрасному и считают его пагубным для мира искусства, отзывы о нем только благоприятные. Ведь великое всегда начинается с малого.