Картины по номерам: новое направление в живописи

|30 декабря 2020
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Изобразительное искусство – это волшебный мир одаренных людей. Как бы ни хотелось, настоящим художником может стать не каждый, даже если в совершенстве овладеть техникой рисунка или живописи. А вот написать картину можно, благодаря современным художественным направлениям.
В 50-х годах прошлого столетия в США появилось новый вид досуга – картины-раскраски по номерам. Создали его художники Дэн Роббинсон и Макс Кляйн для тех, кто мечтает почувствовать себя Микеланджело и написать настоящую картину. Неожиданно увлечение стало настолько популярным, что превратилось в новое направление в живописи.
В каждый набор для рисования входит картинка по номерам на картоне, деревянной панели или холсте с подрамником, образец готовой работы, контрольный лист-палитра, кисти и баночки с акриловыми, масляными, акварельными красками или гуашью, тоже пронумерованные. Также в комплекте имеется закрепитель цвета, фиксаторы для крепления готового полотна на стене, уровень и подробная инструкция.
Разрисовки по номерам не требуют специальных знаний. Полотно расчерчено на числовые сегменты, и для каждого из них имеется определенный оттенок, сообщает https://vv.ua/kartini-po-nomeram/filter/tematika-dizayn-koti/. Все, что нужно, – шаг за шагом покрывать красками отдельные фрагменты. Причем смешивать цвета не нужно, так как производитель все предусмотрел заранее.
Для каждого уровня мастерства есть свои рисунки по номерам – от очень легких до самых сложных. Новичков порадуют простые сюжеты и несложная палитра. Искушенные «живописцы» могут замахнуться на полотно кисти Ван Гога или другого знаменитого художника.
Детям наверняка понравятся наборы с изображением героев из любимых мультиков, забавные животные – все зависит от возраста ребенка. Рисунки есть даже для трехлетних малышей.
Для взрослой аудитории свои темы: это пейзажи и натюрморты, портреты и анималистка, кинетическое направление, поп-арт, абстракция и андеграунд. Как и детские, наборы для взрослых делятся по уровню сложности, и начинать лучше с самых простых.
Живопись по номерам – это не только мощнейший антистресс и удовольствие. Это уникальная возможность приобщиться к миру искусства, раскрыть свой творческий потенциал и развить в себе художественный вкус. И хоть критики говорят, что это увлечение притупляет вкус к прекрасному и считают его пагубным для мира искусства, отзывы о нем только благоприятные. Ведь великое всегда начинается с малого.
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• Картины по номерам: новое направление в живописи
• Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19
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• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
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• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
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