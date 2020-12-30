Духовность, как основа возникновения и употребления чая

|30 декабря 2020
|Просмотров: 53
Чайная церемония, как таинство и духовная ценность, берет свое начало с 4-5 века. В Китае это не только способ познать себя и мир, но и образ жизни. По легенде буддистский монах Бодхидхарма медитировал, а потом его начало клонить в сон. Он вырвал себе веки, а на этом месте проросло растение с листьями, давшее начало ароматному и согревающему напитку.
Если европейцы пьют чай, чтобы согреться либо взбодриться, то для уроженцев Китая и Японии – это самый настоящий ритуал. Данное искусство имеет много тонкостей.
В Китае, согласно канонам, используется чистая родниковая вода и, конечно же, набор для чайной церемонии. Событие происходит около двух часов, вдохновляются действом 2-6 персон.
«Стартуют» китайцы с пересыпания чая в специальную емкость (чахэ). Вышеупомянутая коробка нужна, чтобы изучить все тонкости чайных листьев. Потом потребуется поднос, где впоследствии располагается чайная пара. Настоящий гуру своего дела использует заварочную емкость, а после вливает туда кипяток. Через пару секунд жидкость сливается. Зато можно употреблять последующие настои.
Вначале напиток разливается в чахай (это «чаша справедливости»), а после наполняются вэнсянбэй (высокие чашки). Посуда, которой они потом накрываются, называется чабэй. Чайная пара переворачивается, ведь нужно вдохнуть аромат из пустой высокой чашки. Из другой пьется сам чай, который заваривается пару раз. Важно не только употребление, но еще атмосфера и единение душ.
В Японии чайные традиции передаются из поколения в поколение. В этом государстве существуют определенные заведения, где учат данному обряду с самых ранних лет.
В чем заключаются основные отличие от Китая:
В Японии для проведения этого ритуала важно наличие специального домика, сада и каменной дорожки. Обязательны простота и спокойствие. Убежденные японцы используют старую посуду, отражающую энергетику рода. Пьют, как правило, матча (порошковый зеленый чай). А вот чай Койтя – более густой. Он создается на начальных этапах церемонии, распивается из общей посуды. Имеется и Юсуття, жидкий напиток для индивидуальных порций.
30 декабря 2020
• Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность
• Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза
• Духовность, как основа возникновения и употребления чая
• В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны
• Картины по номерам: новое направление в живописи
• Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19
28 декабря 2020
• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
— 30 декабря 2020 —
В декабре команда Министерства цифровой трансформации на платформе Bugcrowd при поддержке Агентства по международному развитию США (USAID) провела тестирование на выявление возможных ошибок в приложении "Дия". Об этом сообщает пресс-служба министерства.
— 30 декабря 2020 —
В Украине с начала нынешнего эпидемического сезона, с 28 сентября ОРВИ и гриппом переболело уже 5,7% населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
— 30 декабря 2020 —
Изобразительное искусство – это волшебный мир одаренных людей. Как бы ни хотелось, настоящим художником может стать не каждый, даже если в совершенстве овладеть техникой рисунка или живописи. А вот написать картину можно, благодаря современным художественным направлениям.
— 30 декабря 2020 —
Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Министерством здравоохранения контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.
Приветствую, гость! Вход
30 декабря 2020
• Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность
• Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза
• Духовность, как основа возникновения и употребления чая
• В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны
• Картины по номерам: новое направление в живописи
• Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19
28 декабря 2020
• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.