Духовность, как основа возникновения и употребления чая

Чайная церемония, как таинство и духовная ценность, берет свое начало с 4-5 века. В Китае это не только способ познать себя и мир, но и образ жизни. По легенде буддистский монах Бодхидхарма медитировал, а потом его начало клонить в сон. Он вырвал себе веки, а на этом месте проросло растение с листьями, давшее начало ароматному и согревающему напитку.

Если европейцы пьют чай, чтобы согреться либо взбодриться, то для уроженцев Китая и Японии – это самый настоящий ритуал. Данное искусство имеет много тонкостей.

Чайная церемония в Китае

В Китае, согласно канонам, используется чистая родниковая вода и, конечно же, набор для чайной церемонии. Событие происходит около двух часов, вдохновляются действом 2-6 персон.

«Стартуют» китайцы с пересыпания чая в специальную емкость (чахэ). Вышеупомянутая коробка нужна, чтобы изучить все тонкости чайных листьев. Потом потребуется поднос, где впоследствии располагается чайная пара. Настоящий гуру своего дела использует заварочную емкость, а после вливает туда кипяток. Через пару секунд жидкость сливается. Зато можно употреблять последующие настои.

Вначале напиток разливается в чахай (это «чаша справедливости»), а после наполняются вэнсянбэй (высокие чашки). Посуда, которой они потом накрываются, называется чабэй. Чайная пара переворачивается, ведь нужно вдохнуть аромат из пустой высокой чашки. Из другой пьется сам чай, который заваривается пару раз. Важно не только употребление, но еще атмосфера и единение душ.

Суть одна, подход иной

В Японии чайные традиции передаются из поколения в поколение. В этом государстве существуют определенные заведения, где учат данному обряду с самых ранних лет.

В чем заключаются основные отличие от Китая:

Чай пьют ночью, на восходе, утром, после обеда, вечером. А еще в прочих особых случаях.

Обязательно не больше 5 участников церемонии. Все они обязаны облачиться в специальный наряд.

Чайная церемония длится дольше (чуть ли не полдня).

В Японии для проведения этого ритуала важно наличие специального домика, сада и каменной дорожки. Обязательны простота и спокойствие. Убежденные японцы используют старую посуду, отражающую энергетику рода. Пьют, как правило, матча (порошковый зеленый чай). А вот чай Койтя – более густой. Он создается на начальных этапах церемонии, распивается из общей посуды. Имеется и Юсуття, жидкий напиток для индивидуальных порций.