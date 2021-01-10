Популярные браслеты на руку

Для каждой девушки очень важно сочетать в своем образе не только красивую и стильную одежду, но и подходящие аксессуары. Правильно подобранные украшения помогут подчеркнуть индивидуальный стиль представительницы прекрасного пола. Покупать ювелирные изделия следует исходя из своих личных предпочтений, а также придерживаться некоторых рекомендаций от специалистов.

Виды браслетов

Каталог браслетов весьма многообразен. Сегодня каждая девушка сможет с легкостью подобрать для себя идеальные варианты украшений. Подбирать ювелирные изделия следует не только исходя из личных предпочтений, но и в соответствии со временем года. Например, зимой лучше всего покупать такие браслеты, которые не будут цепляться за гольфы или свитера. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на замкнутые или шарнирные виды украшений, которые будут красиво смотреться на запястье. Также не стоит покупать браслеты со стразами или камнями, которые также могут цепляться за рукава одежды.

Если говорить о ювелирных украшениях, которые предназначены для ношения в жаркое время года, то в этом случае могут подойти массивные и яркие модели. Отличным вариантом будут многослойные или кожаные изделия, а также браслеты с дополнениями в виде пайеток, страз, кристаллов, декоративных камней и прочего.

Браслеты в образе женщин

Не для каждого наряда можно быстро и легко подобрать подходящие украшения. Специалисты обращают внимание на то, что браслеты следует аккуратно сочетать с другими изделиями. Неподходящие один к другому товары могут стать причиной некрасиво подобранного образа в целом. Обычно, не стоит надевать браслеты с крупными бусами и ожерельями, удлиненными сережками и массивными кольцами.

Не стоит надевать все украшения сразу, для того чтобы не перегрузить образ в целом. К подбору ювелирных изделий следует подходить очень аккуратно, потому что все в итоге должно выглядеть красиво и гармонично. При покупке украшений следует также обращать внимание на то, чтобы украшения были выполнены в едином стиле и с подобранными элементами.

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