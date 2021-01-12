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Бездумная исполнительность

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

Татьяна Ковалева
12 января 2021 Просмотров: 31  

Гиалуроновая кислота – это не кислота в прямом ее понимании, она не обладает растворяющими свойствами. Гиалуронка (ГК) присутствует в тканях тела и способна удерживать массу воды, во многом превосходящую ее собственную. Поэтому применение гиалуроновй кислоты такое широкое не только в косметологии, но и в медицине.

Как проявляется нехватка гиалуроновой кислоты

Замедление выработки ГК происходит в силу стресса, неправильного питания, вредных привычек. И нехватка гиалуроновой кислоты отражается на многих системах организма. Невооруженным глазам изменения видны на коже. Пропадает тонус, появляются морщинки, запускается процесс старения.

Одно из свойств гиалуроновой кислоты – смазывающее для суставов. При ее дефиците сначала страдают крупные – тазобедренный, коленный, затем – мелкие. Это может привести к нарушению мелкой моторики, возможности совершать амплитудные движения и в принципе двигательную функции, принести дискомфорт в привычный быт. Поэтому при проблемах с суставами, особенно у профессиональных спортсменов, могут назначить внутрисуставные инъекции, например, HyalOne https://liki.wiki/catalog/hyalone.

Гиалуронка также влияет на способность видеть. При нехватке кислоты зрение в стекловидном теле ухудшается, из-за чего может начаться процесс катаракты.

Применение ГК нашло и в гинекологии. Действие гиалуроновой кислоты направлено на увлажнение слизистой, повышение эластичности и упругости тканей. На рынке представлены гели, которые способствуют устранению сухости влагалища. Подробнее о продукте: https://liki.wiki/catalog/revitaksa-vaginalnyj-gel.

Помимо восстановления слизистого слоя гиалуроновая кислота способствует заживлению, уменьшению покраснений и раздражения. Это позволило использовать ГК в составе свечей, которые применяются при кольпитах, эрозиях и вагинитах. Например, свечи Ревитакса https://liki.wiki/catalog/revitaksa.

Какую роль выполняет гиалуронка

Естественно ГК вырабатывается до 25-30 лет, затем ее дефицит необходимо восполнять с помощью витаминов и инъекций. Основные функции гиалуроновой кислоты:

  • поддерживает эластичность и тонус тканей.
  • выполняет смазывающую функцию в суставах.
  • участвует в поддержке нормального внутриглазного давления.
  • активизирует функционирование клеток.
  • участвует в распределение воды по тканям.
  • способствует нейтрализации свободных радикалов.

Помимо инъекций красоты, гиалуроновая кислота доступна в виде гелей, свечей для решения разного рода физиологических проблем. Также представлены витамины, способствующие комплексному восполнению ГК в организме. Но помните, что перед применением обязательно необходимо проконсультироваться с врачом.

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