iPhone 12: лидер или аутсайдер

До недавнего времени характеристики и дизайн флагманских смартфонов от Apple до выхода официального обзора держались в строжайшем секрете. Но сейчас ситуация изменилась: представители компании уже не делают из этого тайну. Поэтому информация об особенностях iPhone 12 появилась в свободном доступе задолго до старта его продаж. Это позволило пользователям более внимательно проанализировать сильные и слабые стороны аппарата, провести его сравнение с аналогами других брендов.