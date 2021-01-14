Как выбрать женские колготки

|14 января 2021
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Красивые женские ноги прекрасно подчеркнут правильно подобранные колготки. Для того чтобы это сделать правильно, нужно учитывать несколько факторов.
Женские колготки нужно подбирать с учётом роста и веса будущей обладательницы. Если выбрать модель меньшего размера, то они будут доставлять дискомфорт, сползать и, в конце концов, порвутся. Когда колготки выбраны большего размера, то они начинают собираться в складки, это делает ноги не красивыми.
Для удобства выбора существует специальная размерная линейка где:
Плотность колготок измеряется в DEN, чем этот показатель выше, тем они толще и теплее.
Как правило, есть несколько вариантов маркировки:
Какие колготы сейчас только не выпускают производители: с массажным эффектом, с антицеллюлитным и подтягивающим, а также мягкие и уютные модели. Всё это зависит от дополнительных входящих в состав материалов. Если нужен эффект подтянутых ног, то смело нужно выбирать колготы с лайкрой, её наличие должно быть не менее 30%,иначе зрительно изменений не будет. Модели с микрофиброй больше подходят для зимних вариантов. В таких мягких и тёплых колготках будет приятно ходить не только дома, но и на улице. За счет включения в состав этого материала срок носки значительно увеличивается. Стоит учесть, что правильно подобранные колготки способны подчеркнуть красоту женских ног и в суровые зимние морозы сохранить тепло и здоровье прекрасного пола.
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• В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации
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• Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен
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• Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании
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30 декабря 2020
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