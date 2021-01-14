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Бездумная исполнительность

Как выбрать женские колготки

Татьяна Ковалева
14 января 2021 Просмотров: 45  

Красивые женские ноги прекрасно подчеркнут правильно подобранные колготки. Для того чтобы это сделать правильно, нужно учитывать несколько факторов.

Правильно выбранный размер

Женские колготки нужно подбирать с учётом роста и веса будущей обладательницы. Если выбрать модель меньшего размера, то они будут доставлять дискомфорт, сползать и, в конце концов, порвутся. Когда колготки выбраны большего размера, то они начинают собираться в складки, это делает ноги не красивыми.

Для удобства выбора существует специальная размерная линейка где:

  • 1 (XS) – до 55 кг и ростом до 160 см;
  • 2 (S) – до 70 кг, до 170 см роста;
  • 3 (М) – до 75 кг, рост до 175 см;
  • 4 (L) до 85 кг вес и до 185 см рост;
  • 5 и 6 (XL) выше 185 см и больше 85 кг.

Плотность материала

Плотность колготок измеряется в DEN, чем этот показатель выше, тем они толще и теплее.

Как правило, есть несколько вариантов маркировки:

  • 5-10 DEN. Почти незаметные, прекрасно подойдут для дресс-кода, где всегда необходима юбка, даже в жаркую погоду. Хорошо подчеркнут ноги, не создавая ощущения духоты.
  • 10-15 DEN. Тонкие колготки на каждый день. Стоит учитывать, что из-за почти прозрачной фактуры предпочтительнее носить их с одеждой светлых тонов.
  • 20-40 DEN. Самая популярная плотность колгот, их можно надеть на прогулку весной и осенью, прекрасно подойдут для работы в офисе. Идеальны на каждый день и обладают хорошей степенью прочности. Отличные колготки от компании Duna можно приобрести в фирменных магазинах или на странице интернет каталога.
  • 50-200 DEN. В таких колготках не страшны морозы, так как в их состав входит шерсть и хлопок. Отлично сохраняют тепло тела и не позволяют простыть. Прекрасно носятся не один холодный сезон и могут прослужить несколько лет.

Состав и материалы

Какие колготы сейчас только не выпускают производители: с массажным эффектом, с антицеллюлитным и подтягивающим, а также мягкие и уютные модели. Всё это зависит от дополнительных входящих в состав материалов. Если нужен эффект подтянутых ног, то смело нужно выбирать колготы с лайкрой, её наличие должно быть не менее 30%,иначе зрительно изменений не будет. Модели с микрофиброй больше подходят для зимних вариантов. В таких мягких и тёплых колготках будет приятно ходить не только дома, но и на улице. За счет включения в состав этого материала срок носки значительно увеличивается. Стоит учесть, что правильно подобранные колготки способны подчеркнуть красоту женских ног и в суровые зимние морозы сохранить тепло и здоровье прекрасного пола.

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