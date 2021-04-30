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Бездумная исполнительность

На что обратить внимание при выборе кондиционера

Татьяна Ковалева
28 апреля 2021 Просмотров: 402  

Лето не только прогулки под дождем, купание и долгожданный отпуск, но и палящие солнечные лучи. В преддверии знойных вечеров самое время задуматься о покупке климатического оборудования. Правильно подобранный кондиционер — гарантия вашего комфорта, что бы там ни творилось на улице.

Мощность и площадь помещения

От производительности техники напрямую зависит, где ее можно устанавливать. Существуют как компактные сплиты для маленьких комнат, так и огромные промышленные устройства, которые используют в производственных цехах или серверных. Также учитывайте и тип кондиционера:

  • моноблочный — такие модели не требуют монтажа, благодаря колесикам их легко перевезти и установить в любом месте;
  • стандартный — классические двухблочные системы, которые предназначены для создания микроклимата в одной комнате;
  • мультисплит — состоят из одного внешнего и нескольких внутренних блоков, модели подходят для одновременного кондиционирования различных помещений или большого зала.

Тип работы компрессора

Если планируете купить кондиционеры, особое внимание следует обратить на тип компрессора:

  • обычный — модели охлаждают воздух до заданного параметра, а затем выключаются, при повышении температуры до определенного показателя цикл повторяется;
  • инверторный — устройства работают постоянно, поддерживая необходимый микроклимат благодаря изменению мощности.

Возможность работы на обогрев

Кондиционер — самый бюджетный вариант обогрева помещений. Многие модели способны производить не только холодный, но и теплый воздух. Обращайте внимание, при какой температуре может работать техника — если наступят более серьезные морозы, эксплуатация устройства приведет к поломке.

В качестве основной системы обогрева кондиционеры используются редко, но вот как дополнение к централизованному или автономному отоплению они подходят идеально. Особенно часто климатическую технику с такой целью применяют во время межсезонья.

Особенности монтажа кондиционера

По способу установки климатическая техника бывает:

  • настенной — самый простой и популярный вариант, он идеально подойдет для небольших комнат до 15–20 м2;
  • напольно-потолочной — блок можно установить рядом с полом или на потолке, направление воздушного потока регулируется жалюзи;
  • кассетные и канальные — полупромышленные кондиционеры подходят для больших помещений, их чаще используют в кафе, магазинах или на производстве;
  • колонные — ключевое отличие состоит в дизайне, в остальном такие устройства напоминают настенные модели.

Дополнительные критерии выбора

Среди других важных параметров нужно выделить:

  • шумность работы — плюсом будет наличие ночного режима, что позволит обеспечить нормальный микроклимат во время сна;
  • дополнительные опции — управление через Wi-Fi, таймер, дисплей и другие функции делают технику максимально удобной в эксплуатации;
  • доступные режимы — кроме обогрева и охлаждения, многие модели также могут очищать и сушить воздух, улавливать аллергены (пыльца, пыль), насыщать атмосферу ионами и пр.

Тщательно подойдите к вопросу выбора кондиционера, и вы не будете страдать ни от жары, ни от холода!

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