Быстрая идентификация и надежный заем от Tengo

Тенго — это компания, которая использует максимальный набор современных технологий. Благодаря этому пользователи сервиса могут за 10 минут получить кредит онлайн без отказа на любые потребности и цели. Мы вам расскажем о главных преимуществах Tengo и условиях кредитования, которые она предлагает своим клиентам.

Почему вам стоит подать заявку в Тенго?

Если вы хотите оформить быстрый кредит онлайн и не можете определиться с МФО — обратите внимание на сайт tengo.com.ua. Несмотря на то, что микрофинансовый сервис появился только в 2020 году, он имеет целый ряд преимуществ и отличий от других компаний:

фиксированная процентная ставка — 1% на все кредиты;

возможность получить до 20000 гривен уже при первом обращении;

быстрое рассмотрение заявок: в течение 5 минут;

идентификация с Дія: возможность получить займ без селфи с паспортом;

вероятность одобрения заявок до 98%;

шесть способов погашения займа наличными и онлайн;

выгодная пролонгация со списанием части тела кредита;

регулярные акции, розыгрыши, рассылка промокодов.

Тенго — это безопасная и надежная компания, сотрудничая с которой вы можете не переживать за утечку данных и внезапное повышение процентной ставки. Сервис имеет все необходимые документы для осуществления финансовой деятельности и представляет их на сайте в открытом доступе. Каждый заемщик может заблаговременно ознакомиться с кредитным договором, политикой конфиденциальности и другими соглашениями.

Как получить кредит в Тенго без фото паспорта?

Получить первый кредит в Тенго можно быстрее, чем в других МФО благодаря быстрой идентификации личности через Дію. Для этого вам понадобятся электронные документы (id-карта или загранпаспорт) и приложение Дія на смартфоне. На этапе заполнения анкеты на сайте Тенго нужно нажать кнопку с логотипом Дії и следовать подсказкам. После вашего согласия копии цифровых документов будут отправлены Тенго. В итоге вам не придется делать фото с паспортом в руках, загружать его на компьютер и ждать пока система его примет. Использование Дії также может увеличить уровень доверия к вам со стороны МФО и повысить шансы на одобрение кредита.

Получить кредит без отказа могут все совершеннолетние заемщики, вне зависимости от трудоустройства и уровня доходов. Заявки принимаются круглосуточно.