Быстрая идентификация и надежный заем от Tengo

|6 мая 2021
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Тенго — это компания, которая использует максимальный набор современных технологий. Благодаря этому пользователи сервиса могут за 10 минут получить кредит онлайн без отказа на любые потребности и цели. Мы вам расскажем о главных преимуществах Tengo и условиях кредитования, которые она предлагает своим клиентам.
Если вы хотите оформить быстрый кредит онлайн и не можете определиться с МФО — обратите внимание на сайт tengo.com.ua. Несмотря на то, что микрофинансовый сервис появился только в 2020 году, он имеет целый ряд преимуществ и отличий от других компаний:
Тенго — это безопасная и надежная компания, сотрудничая с которой вы можете не переживать за утечку данных и внезапное повышение процентной ставки. Сервис имеет все необходимые документы для осуществления финансовой деятельности и представляет их на сайте в открытом доступе. Каждый заемщик может заблаговременно ознакомиться с кредитным договором, политикой конфиденциальности и другими соглашениями.
Получить первый кредит в Тенго можно быстрее, чем в других МФО благодаря быстрой идентификации личности через Дію. Для этого вам понадобятся электронные документы (id-карта или загранпаспорт) и приложение Дія на смартфоне. На этапе заполнения анкеты на сайте Тенго нужно нажать кнопку с логотипом Дії и следовать подсказкам. После вашего согласия копии цифровых документов будут отправлены Тенго. В итоге вам не придется делать фото с паспортом в руках, загружать его на компьютер и ждать пока система его примет. Использование Дії также может увеличить уровень доверия к вам со стороны МФО и повысить шансы на одобрение кредита.
Получить кредит без отказа могут все совершеннолетние заемщики, вне зависимости от трудоустройства и уровня доходов. Заявки принимаются круглосуточно.
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• Какая связь существует между фармацевтикой и индукционной запайкой
• Малиновский второй раз подряд признан лучшим футболистом месяца Серии А
• Быстрая идентификация и надежный заем от Tengo
• Обнародовано коммюнике с саммита G7, в котором целый раздел посвятили Украине: что в нем
• The New York Times: 80 тысяч российских солдат остаются на границе с Украиной
• Египет вводит локадун. В стране закрываются рестораны, торговые центры и пляжи
5 мая 2021
• Крупнейшие банки Европы собрали 30 миллионов евро на запуск конкурента Visa и MasterCard
• Отток инвестиций из Украины продолжается: сколько иностранцы вывели с начала года
• ТОП-3 причины заказать брендовые наручные часы
• Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне
• Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом
• В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости
30 апреля 2021
• В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк
• На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение
• Латвия открыла почетное консульство в Славянске
• Турция с 15 мая отменит требование ПЦР-теста для авиапассажиров из Украины
• На "Евровидение-2021" допустят 3,5 тысяч зрителей
• Госдолг в марте сократился более чем на миллиард долларов
28 апреля 2021
• Карантинные 8 тысяч: заявителей на помощь уже два раза больше, чем рассчитали денег
• Запрет рекламы электронных сигарет: правительство усилило антитабачное законодательство
• На что обратить внимание при выборе кондиционера
• Регистрацию ФОПов переведут в онлайн: Кабмин утвердил экспериментальный проект
• Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски
26 апреля 2021
• Пик инфляционного всплеска придется на третий квартал – Нацбанк
• Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%
• Епифаний: за два года к ПЦУ присоединилось около 700 приходов
• Сегодня 35 лет со дня Чернобыльской катастрофы
• Президент “Реала” оспорит монополию УЕФА на проведение турниров после провала Суперлиги
• Где отремонтировать Apple Watch в Харькове
• "Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом Украины. Что нужно знать
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