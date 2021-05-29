 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе

Татьяна Ковалева
29 мая 2021 Просмотров: 54  

Каждому из нас в летний период хочется отдохнуть от работы и повседневных хлопот, отправиться на море. Город Одесса как раз является идеальным местом для летнего отпуска. Здесь вы сможете как отдохнуть на пляже на берегу Черного моря, так и прогуляться по красивому городу, ознакомиться с огромным количеством его достопримечательностей.

Где остановиться во время отдыха в Одессе

В Одессе есть довольно много вариантов для временного проживания на время отпуска. На сайте размещены лучшие гостевые домики и гостиницы с хорошими условиями и доступными ценами.

Компания «Травелло» предлагает лучшие варианты. Она позаботилась о том, чтобы вы получили возможность снять только комфортные апартаменты. Если вас интересуют хорошие гостевые дома в Одессе, вам стоит зайти в раздел https://travello.com.ua/odessa/hotels/filter/gostevojdom. Здесь вы сможете подобрать оптимальный для себя вариант.

Что посмотреть в Одессе

Как уже говорилось ранее, Одесса – это город с огромным количеством самых разных достопримечательностей. Этот город обладает богатой историей и специфическим колоритом. Если вы сняли жилье с помощью компании Travello, то можете быть уверены в том, что сможете провести незабываемое время в этом городе. Разнообразить досуг вам поможет посещение интересных мест.

Достопримечательности Одессы:

  • Оперный театр. Это место можно по праву назвать настоящим шедевром архитектуры и достоянием всей мировой культуры. Театр красив как снаружи, так и внутри. Само здание выполнено в стиле барокко.
  • Потемкинская лестница. Казалось бы, что необычного может быть в лестнице? А вот у нее очень романтичная история создания. Ее приказал построить князь Воронцов для своей супруги.
  • Памятник Дюку де Ришелье. Этот человек имеет большое значение для города. Именно он приложил все усилия для того, чтобы Одесса стала крупнейшим портовым городом.
  • Дерибассовская улица. Пройтись по этой улице должен каждый, кто приехал в Одессу. Иначе вы не прочувствуете всего знаменитого одесского колорита. Многие здания, расположенные на этой улице, принадлежали всемирно известным личностям.
  • Приморский бульвар. Большинство гидов советуют начать свое путешествие именно отсюда. Здесь вам откроется шикарный вид на Морской вокзал.

В Одессе действительно довольно много достопримечательностей. Конечно, посетить их можно в любое время года, но именно летом это делать приятнее всего.

Последние новости

29 мая 2021

"Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов

Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского

Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда

Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе

Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов

Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса

Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны

26 мая 2021

Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ

Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов

Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale

Ставки на спорт: в чем преимущества и особенности

Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня

Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов

24 мая 2021

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

18 мая 2021

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек

Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч

В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару

На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%

17 мая 2021

Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать

В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания

Основные причины обращения к отоларингологу

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов

14 мая 2021

Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы

"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков

Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?

Также в разделе

Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда

— 29 мая 2021 —

По состоянию на 1 мая 2021 ода сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3,57 млрд грн (по состоянию на 1 апреля - 3,385 млрд грн, по состоянию на 1 мая 2020 года - 2,453 млрд грн).

Читать далее ⇒

Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов

— 29 мая 2021 —

Суши – самое знаменитое блюдо японской кухни, известное во всех уголках планеты. Сегодня в Украине сложно отыскать человека, которому не приходилось бы хотя бы раз в жизни попробовать вкусное и сытное экзотическое яство.

Читать далее ⇒

Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса

— 29 мая 2021 —

В Украине с начала вакцинальной кампании прививки от коронавируса получили 1 008 859 человек. Из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.

Читать далее ⇒

Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны

— 29 мая 2021 —

Кабинет министров Украины готовит изменения в адаптивный карантин. В частности, намерены пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Славянский хлебозавод второй год продает освященные паски

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Владелец Skittles и Starburst подал в суд на продавцов конфет с каннабисом

На обвалившемся мосту в Славянске водитель Hyundai «влетел» в ограждение

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

"Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов

Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского

Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 мая 2021

"Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов

Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского

Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда

Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе

Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов

Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса

Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны

26 мая 2021

Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ

Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов

Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale

Ставки на спорт: в чем преимущества и особенности

Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня

Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов

24 мая 2021

Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически

В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов

УЕФА презентовал кубок Лиги конференций

18 мая 2021

В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током

Услугами Налоговой в "Дії" воспользовались более 5 миллионов человек

Ставки на теннис — простые рекомендации для новичков БК Париматч

В Украине с 1 июня запретят грузовикам двигаться государственными дорогами в жару

На этой неделе МОН презентует мобильное приложение "Всеукраинской школы онлайн"

Смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 35%

17 мая 2021

Начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев: как ее подать

В Украине обязали указывать страну происхождения ряда продуктов питания

Основные причины обращения к отоларингологу

Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

За полгода потребителям за некачественные товары и услуги вернули более 7 миллионов

14 мая 2021

Налоговая назвала количество миллионеров, которые декларируют свои доходы

"Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне

В Украине малоподвижный образ жизни присущ около 80% современных подростков

Как не попасть на мошенника при покупке подержанного авто на авторынке?

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top