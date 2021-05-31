Где купить брусчатку «Старый город»

Надежность тротуарной плитки проверена годами – каждый день по ней проходят тысячи людей, и так продолжается долгие годы, однако она все равно сохраняет изначальную эстетичность и структуру.

Особенно высокой устойчивостью к нагрузкам имеет брусчатка старый город, которая хорошо зарекомендовала себя среди специалистов. Кроме того, эта разновидность тротуарной плитки выглядит очень стильно и органично выписывается в различные концепции ландшафтного дизайна. Тротуарная плитка «Старый город» представляет собой отличный выбор для обустройства двора частного дома, дачи или приусадебного участка.

Компания «Монолит-Брук» была основана в 1999 году – это надежный производитель, выпускающий большой выбор тротуарной плитки: дизайнерской, изысканной, классической и промышленной. Кроме того, на одноименном предприятии изготавливаются дорожные ограждения, а также элементы ландшафтного дизайна и дорожного строительства.

На заводах «Монолит-Брук» используется зарубежное оборудование, которое, в сочетании с уникальными технологиями, позволяет выпускать качественную тротуарную плитку, сохраняющую прочность и эстетичность десятилетиями. Клиенты выбирают именно эту компанию за ряд преимуществ:

выгодные цены;

большой выбор продукции;

возможность приобретения тротуарной плитки в любых объемах;

предоставление сертификатов и гарантии;

возможность заказать укладку тротуарной плитки по низким ценам.

Иногда для клиентов проводятся особо выгодные акции, позволяющие значительно сэкономить за счет приобретения качественной брусчатки с незначительными отклонениями от установленных стандартов качества – актуальные предложения можно посмотреть на корпоративном сайта в разделе «Сток».

Компания также занимается укладкой тротуарной плитки. Работы выполняет опытная бригада под руководством инженера и мастера. В распоряжении рабочих катки, вибропрессы и другое оборудование, которое требуется бригаде для выполнения поставленной задачи. Работы выполняются под ключ.

Вам необходим надежный партнер, который обеспечит поставки тротуарной плитки в небольших или промышленных объемах, в том числе и брусчатки марки «Старый город»? Тогда обратитесь в компанию «Монолит-Брук» – производителю, который предлагает клиентам максимально выгодные условия, и готов взять на себя все работы, связанные с укладкой тротуарной плитки на объекте!