Автомобильная светотехника: виды, где купить

Фары делают управление автомобилем безопаснее и удобнее. Они освещают дорогу перед машиной. При этом фара не должна ослеплять участников дорожного движения, работая на ближнем или дальнем свете. Современные фары имеют разный принцип работы. Изобретено множество их модификаций.

С параболическим отражателем

С девяностых годов все фары имели зеркальные параболические отражатели. Лампа находилась в центре, а лучи падали на всю поверхность отражателя. На ближнем свету низ зеркала затенял фильтр. У параболических фар было низкое КПД – 27%. Сейчас они устарели и больше не используются

С рефлектором

В конце девяностых появились новые технологии и материалы, развились компьютерные технологии, что привело к созданию фар сложной формы, работающих по совершенно другому принципу, чем их предшественники. Преобразился не только внутренний, но и внешний вид светотехники. Теперь отражатель отправляет свет в определенное место дороги. Современная фара имеет множество изгибов. Каждый ее участок посылает свет в определенную точку дорожного полотна. В действии находится все части фары. Вместо стекла оптику стали закрывать поликарбонатом, что сделало конструкцию гораздо легче, а КПД повысилось до 45%.

Эллипсоидная

В ее конструкции есть линза, которая усиливает световой пучок. Технология применяется в биксеноновой светотехнике.

Дополнительные аксессуары

Современные фары оснащаются корректорами света механического, гидравлического, пневматического или электромеханического действия. Работу первых фар автовладельцы регулировали винтами. Сейчас корректор света работает при управлении из салона. Пользуясь им, исходящие из фар лучи можно приподнимать или опускать, что удобно при движении на неровном рельефе.

На ксеноновые лампы обязательно устанавливают автоматические корректоры, изменяющие высоту лучей при подаче показаний с датчиков измерения высоты дорожного просвета. Согласно ГОСТ ксеноновые фары нельзя использовать без автоматического корректора.

Где купить светотехнику на авто

Компания Ukrparts – известный в Харькове поставщик запчастей для легковых автомобилей. В ее ассортименте огромное количество оптики. На сайте компании https://ukrparts.com.ua/category/osnovnaya-fara/c-186/ можно найти фары для большинства распространенных и некоторых редких марок ТС. Если на машине повреждена светотехника, ее можно быстро заменить, обратившись в интернет-магазин. В нем предлагают фары:

основные,

противотуманные,

ближнего действия,

поворотники,

задние фонари,

лампы указателя поворотов

выключатели стоп-сигнала.

Компания имеет несколько пунктов самовывоза. Для жителей Киева работает бесплатная доставка, иногородним покупателям фары доставляются Новой Почтой. Сделать покупку можно прямо на сайте. Он интуитивно понятен. Чтобы найти фару определенной модели, нужно перейти в раздел “Электрика и освещение”, выбрать вид фары, а затем найти свой автомобиль по году выпуска. После этого аксессуары окажутся как на ладони. Останется только сделать заказ, оплатить и получить покупку.