Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры

К напольному покрытию помещений в квартире всегда предъявляются определенные требования, но их перечень во многом зависит от места укладки пола.

Кухня, ванная комната и санузел – это т. н. «мокрые» помещения, которые нуждаются в отделке, не страдающей от избыточной влаги. В детских комнатах пол должен всегда оставаться теплым, простым в уборке и экологичным. Для прихожих часто выбирают максимально практичные покрытия, а при обустройстве спален и гостиных обычно отдают предпочтение полам с превосходными декоративными свойствами.

Все это не означает, что в каждом отдельном случае приходится жертвовать теми или иными качествами отделки. Многие современные материалы сочетают в себе и красоту, и износостойкость, и экологичность, что становится возможным благодаря появлению целого ряда относительно новых видов напольных покрытий. Так, к традиционной доске из натурального массива и керамической плитке сегодня можно добавить:

ламинат,

ковролин,

ПВХ-ленолеум,

виниловую плитку,

штучный паркет,

керамогранит,

наливные полы,

пробковые полы и пр.

Примечательно, что одни материалы могут имитировать фактуру других: керамическая плита иметь вид древесины различных пород и оттенков, линолеум – своей поверхностью дарить имитацию плитки и т. д. Возможность подбора альтернативы позволяет реализовывать самые разные дизайнерские задумки, например, делать «деревянным» пол в ванной комнате, не боясь воздействия влажного воздуха.

Выбирая напольное покрытие при ремонте квартиры, приходится руководствоваться не только своими предпочтениями. Свою значимость приобретают вид основания пола и ровность базового слоя. Где-то не удается обойтись без устройства новой бетонной стяжки, в других случаях получить идеальную основу помогает OSB плита, которую сегодня можно заказать любой требуемой толщины на сайте https://bigstroybaza.kh.ua/pilomaterialy/osb-qsb/. Отдельные требования к материалам отделки могут ставить системы теплого пола, прокладка которых выполняется в стяжке. Для таких полов важно подобрать покрытие, которое сможет накапливать тепло и не будет при этом источать запахов или вредных паров.

Отдельным критерием традиционно выступает цена. Дороже всего ценится отделка из натуральных материалов, хотя многие их заменители готовы демонстрировать на порядок более высокий эксплуатационный ресурс и предлагать поистине неограниченный выбор оттенков и фактур.