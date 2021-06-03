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Бездумная исполнительность

Какой карбюратор поставить на УАЗ

Татьяна Ковалева
3 июня 2021 Просмотров: 94  

Даже если поверхностно изучить сообщества УАЗистов, то чаще всего там поднимаются вопросы о том, какой карбюратор лучше поставить на свой внедорожник. А среди основных критериев выбора автомобилисты указывают небольшой расход бензина в режиме «за городом» (так как до бездорожья в любом случае сначала нужно доехать).

Разумеется, высокая тяга двигатели и небольшой расход топлива — вещи несовместимые, поэтому мнения разных водителей также весьма сильно расходятся. Давайте рассмотрим наиболее «ходовые» варианты и разберем их минусы с плюсами.

Какой карбюратор стоит поставить на УАЗ

В общей сложности можно выделить всего 3 варианта, которые и пользуются популярностью, и действительно позволяют улучшить те или иные характеристики авто. При этом, все нижеописанные варианты находятся в одном ряду в плане расхода топлива.

Карбюратор Солекс

Самый распространенный вариант, который также имеет массу положительных отзывов — карбюраторы для УАЗ от Нива Тайга. Если вы решите установить именно эту конструкцию на свой автомобиль, то получите крайне весомый плюс — машине сможет раскрыть абсолютно весь свой потенциал.

Что конкретно даст установка Солекс на УАЗ:

  • повышение максимальной скорости автомобиля до 150 км/час;
  • расход топлива на 100 км порядка 9-12 литров.

Штатное устройство

В принципе, многие владельцы УАЗов отказываются от установки какого-либо другого карбюратора, кроме штатного. Но, у такого решения есть весьма серьезный недостаток — трудность в плане настройки устройства и его систематического обслуживания. Но, если грамотно настроить оборудование, то можно рассчитывать на максимальную отдачу двигателя во время движения авто.

Так, если вы решите установить на свой автомобиль новый штатный карбюратор, то получите:

  • расход бензина порядка 11-13 литров на 100 км. (в смешанном режиме);
  • механизм, способный в полном объеме наполнить камеру сгорания.

ДААЗ от Жигулей

Из двух описанных выше решений установка на УАЗ жигулевского карбюратора ДААЗ имеет наибольшее число преимуществ. И если вы хотите модернизировать свое авто именно таким образом, то получите:

  • хорошую тягу двигателя при низких оборотах;
  • беспроблемный запуск двигателя в холодную пору года (даж ев сильный мороз);
  • простоту в плане технического обслуживания и замене необходимых деталей (а также их доступность);
  • стабильную работу в любых условиях эксплуатации наряду с относительно небольшим и стабильным расходом топлива;
  • отсутствие необходимости проводить какие-то серьезные переделки и модернизации штатных систем УАЗа.

Но есть у такого решения и весомый (для определенных УАЗистов) минус — невозможность раскрытия полного потенциала транспортного средства. Отсюда вывод: ДААЗовский карбюратор стоит устанавливать на УАЗ только в том случае, если вы не планируете использовать автомобиль в условиях повышенных нагрузок или будет большую часть времени ездить по проселочной местности.

Найти подходящие для своего УАЗа карбюраторы, а также другие запчасти для авто можно на сайте uazist.com.ua. Там представлен большой выбор выгодных решений для модернизации автомобиля.

Почему вообще может понадобиться замена карбюратора

Чаще всего автомобилисты решаются на замену карбюратора с целью упрощения его обслуживания. Ведь штатное устройство отличается довольно сложной конструкцией. Поэтому нередко автовладельцы ставят на свои машины более простые (конструкционно) карбюраторы от предыдущих моделей. Особенно это актуально среди тех, кто модернизирует автомобиль своими руками, без помощи специалистов. Разумеется, сократить расход бензина при таком подходе удается не всегда (а точнее — крайне редко).

Еще одна причина — желание улучшить динамические показатели транспортного средства, а особенно, когда автомобиль 90% времени будет эксплуатироваться в условиях бездорожья. Для достижения этих целей обычно используются карбюраторы разных модификаций (в соответствии с конкретной моделью авто). К примеру, 135-й карбюратор имеет заслонки, открывающиеся параллельно и это позволяет улучшить качество подаваемой смеси. Но опять же — такое решение никак не скажется на расходе топлива.

Помните: переделка любого типа — это всегда проблемы с подключением электроники. И определенные карбюраторы могут не соответствовать автомобилю по конструкции. Поэтому перед тем, как принимать решение о модернизации авто, всегда проверяйте совместимость оборудования.

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