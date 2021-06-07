Почему CRM для салона красоты - это оправданное финансовое вложение

|7 июня 2021
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Современные салоны красоты работают в высококонкурентной среде - специалистов много, так что клиентам есть, из чего выбрать. Поэтому очень важно, чтобы все было на высоте, в том числе и обслуживание. А для этого обязательно нужно приобрести CRM.
Какие функции выполняют такие системы? Главная причина, по которой выбирают управление с помощью crm для салона красоты, заключается в том, что они позволяют наладить обратную связь с клиентами - максимально быстро обрабатывать заявки, напоминать администратора о необходимости звонка, а самим клиентам - о том, что у них назначена процедура. В системе сохраняется история взаимодействий, при необходимости она помогает вернуть постоянного посетителя или привлечь того, кто приходил только один раз.
CRM позволяет администратору контролировать занятость мастеров, а мастерам - отслеживать схему начисления зарплаты, что сразу снимает много вопросов. Такая система автоматизирует множество процессов и, кроме прочего, позволяет существенно сэкономить на персонале. Например, достаточно будет одного администратора, который будет выполнять сразу несколько функций, поскольку у него не будет рутинной работы - обзвона и регистрации клиентов в ручном режиме, составления расписания и так далее. Кроме того, такая система позволяет клиенты самостоятельно записываться к мастеру в режиме онлайн, что очень удобно.
В CRM менеджер может вести клиентские карточки, которые содержат все важные данные о посетителе. Поэтому салон красоты не зависит от конкретного сотрудника: даже если он уедет, все данные в системе сохранятся.
Наконец, одной из самых важных функций для салона является автоматизированная рассылка напоминаний клиентам, которые записались на процедуру. Это действительно необходимо, поскольку статистика неутешительна: около трети клиентов просто не доходят до мастера, чем существенно сбивают рабочий график. Система либо рассылает сообщения с напоминаниями, либо обзванивает клиентов по предварительно составленному скрипту.
Естественно, это будет определенное вложение, но вложение, которое совершенно точно оправдает себя, причем не только благодаря экономии на персонале, но и благодаря притоку новых клиентов, эффективному учету рабочего времени и финансов и так далее. Именно поэтому приобретение CRM для салона красоты - это полностью оправданное решение.
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