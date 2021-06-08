Кем можно устроиться на работу за границей?

|8 июня 2021
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Работа за рубежом – это всегда возможность большего заработка. Оплата труда в иностранной валюте станет хорошей возможностью увеличить прибыль за короткий срок, насобирать нужную сумму, например, для покупки жилья, машины и др.
Также существенным плюсом в резюме может стать наличие зарубежного опыта работы. Студенты и работники без специальной квалификации чаще всего ищут вакансии на работу в Польше. Такая тенденция связана с близким расположением страны, популярностью на рынке труда, невысокой стоимостью пересечения границы. Работа в Польше - вакансии можно получить напрямую от работодателей. Наличие квалификации и профильного образования не всегда в приоритете, работу сможет найти любой желающий. Если нужна работа в Польше, вакансии можно найти при помощи компании «Работа за границей от Андрея Марисюка», которая возьмет большую часть забот, связанных с оформлением всех бумаг по трудоустройству, на себя.
Прежде чем определиться с местом трудоустройства за рубежом, важно выяснить некоторые нюансы:
Это основной перечень вопросов, которые следует выяснить, прежде чем искать вакансии в Польше в 2021 году.
Есть несколько вариантов, как найти работу в Польше. При желании можно самостоятельно искать вакансии через интернет. Также можно обратиться к близким и знакомым, которые уже работали за рубежом. Если нет такой возможности, то есть вариант воспользоваться услугами специализированных порталов по поиску рабочих мест за границей. На таких сайтах, соискатель может получить всю необходимую информацию о вакансиях, множество предложений от работодателей.
Интернет ресурсы предлагают большой выбор актуальных позиций, в большинстве случаев это рабочие специальности, также работа на сезон в Польше является очень распространенным предложением. Кроме того, есть возможность обратиться в специализированные кадровые агентства. Если нет желания тратить собственное время на поиски, можно передать эти обязанности агентствам по трудоустройству. Агентство Марисюка поможет трудоустроиться в Польше на постоянной основе.
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• НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен
• Кем можно устроиться на работу за границей?
• Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении
• В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз
7 июня 2021
• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
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• Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов
4 июня 2021
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• Повышение пенсий: в июле обещают прибавку миллиону украинцев
• Фонд рассматривает увеличение суммы гарантирования до 800 тысяч
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• Переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты"
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• Введение "налога на Google" может привести к росту стоимости электронных услуг на 20% - эксперт
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• Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
• В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
• Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
• Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры
31 мая 2021
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• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
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