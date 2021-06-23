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Фотофакт

Бездумная исполнительность

BOSS — олицетворение успешного человека

Татьяна Ковалева
23 июня 2021 Просмотров: 26  

Бренд BOSS основан в далеком 1923 году в городке Метцинген в Германии. Все начиналось с небольшой фабрики, которая занималась пошивом рабочей и спортивной одежды. Но однажды торговая марка начала выпускать мужские костюмы. Это было самое верное решение в истории компании, которое и принесло ей всемирную славу и признание.

Поскольку лейбл стал известным благодаря деловой одежде в классическом стиле, мы решили поделиться с вами правилами от Босс о том, как нужно носить мужской костюм.

Виды

Начнем мы из определения базовых фасонов для мужчин, которые всегда есть в брендовом ассортименте. Чтобы подобрать идеальный комплект, необходимо учитывать крой и предпочитаемое стилевое направление. Все это должно подходить для вашей фигуры.

  • Стандарт. Широкие плечи и немного зауженная талия — привычный для многих прямой пиджак. Брюки имеют более высокую посадку и не облегают бедра. Это лучший вариант для длительных встреч и полного рабочего дня в офисе.
  • Приталенный фасон. Пиджак в нем отличается узкими плечами, рукавами и талией. Брюки имеют более низкую посадку и так же прилегают к телу. Такая модель будет актуальной для любого повода и мероприятия.
  • Узкий покрой — это мегазауженный силуэт, в котором все элементы плотно облегают тело. Такой силуэт отлично подойдет для обладателей стройной фигуры.

Правила носки

Классические брендовые изделия — это совершенство во всем, даже в конструкции. Но несмотря не это, их тоже нужно уметь комбинировать с различными предметами гардероба и знать правильные пропорции. Предлагаем вам ознакомиться с базовым руководством от BOSS:

  1. Убедитесь в достаточной длине верха. Короткие модели сейчас отошли на второй план, для достижения максимальной элегантности в образе выбирайте прикрывающий бедра верх.
  2. Линия рукава должна быть прямой.
  3. Особое внимание на детали: воротники рубашки и пиджака должны прилегать друг к другу.
  4. Оставляйте нижнюю пуговицу расстегнутой.
  5. В карманах носите только самое необходимое и легкое, все остальное — в портфель или сумку.
  6. Костюм-тройка свидетельствует об уверенности, поэтому не бойтесь добавлять в образ жилет.
  7. Идеальная длина брюк — это та, в которой штанины касаются линии обуви.
  8. Узкий шелковый галстук — гармоничное дополнение для вашего Business look.

Теперь вы знаете все о костюмах от знаменитого немецкого производителя и можете с уверенностью выбрать подходящий вариант для себя. Ознакомиться с актуальным ассортиментом марки можно в интернет-магазине Ultrashop. Это современная галерея стиля и здесь найдется все необходимое для стильного гардероба.

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