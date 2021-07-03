Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге

Покрытие баскетбольной площадки Shek Lei Grind в Гонконге сделано из материала Nike Grind. Для этого было переработано 20000 пар старых кроссовок.

Цель проекта – предоставить возможность заниматься спортом детям из малообеспеченных семей, поскольку в районе нет мест для зон отдыха.

Корт расположен в жилом районе города Квай-Чунг. Его поверхность сделана из материала Nike Grind, на производство которого ушло до 20000 пар бывших в употреблении кроссовок. Это место выбрали из-за его близости к 14 начальным и средним школам, а также из-за потребности региона в открытых зонах для игр детей.

Для создания визуальных эффектов на поверхности Nike Grind был приглашен известный иллюстратор и дизайнер игрушек Джеймс Джарвис. Глядя на созданные им забавные иллюстрации, возникают визуальные ассоциации сферических мультяшных персонажей, играющих в баскетбол на кортах.

Ранее с 2019 по 2020 год в сотрудничестве с парижским художником Стефаном Эшпулом Nike и Converse помогли отремонтировать три общественных корта в Париже, Пекине и Мехико. Площадки образуют сеть общественных зон, где дети могут заниматься спортом и общаться.