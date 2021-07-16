|16 июля 2021
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Ремонт – это возможность создать в доме комфортную и уютную обстановку с учетом всех своих пожеланий. Вы сможете обустроить дом так, как будет удобно вам, продумать все до мелочей, подобрать новую мебель, которая станет идеальным дополнением интерьера.
Ремонтные работы можно сделать своими силами. Однако важно понимать, что в этом случае потребуется немало свободного времени. Если что-то не получится, то наверняка вы будете нервничать. Да, вы сэкономите некоторую сумму, но далеко не факт, что полученный результат оправдает ваши ожидания.
Наиболее оптимальный вариант – ремонт квартир под ключ. В настоящее время данная услуга пользуется довольно большим спросом. За дело возьмутся опытные специалисты, поэтому работы будет проведены быстро и на высоком уровне качества.
Если вы заинтересовались такого рода услугой, то получите множество преимуществ:
Ремонт под ключ выбирают люди, которые заинтересованы в качественно выполненных работах и при этом ценят свое время.
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16 июля 2021
• На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ
• Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке
• В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов
• Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ
• ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины
• Глазные заболевания у дошкольников
• В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось
• Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара
12 июля 2021
• Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября
• Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти
• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
• Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%
• Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос
7 июля 2021
• В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике
• В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности
• Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы
• Евро-2020: серия пенальти помогла определить первого финалиста турнира
• Мужская одежда Barba - прекрасное качество и утонченный итальянский стиль
• Списание долгов с банковских карт: в Минюсте говорят, об автоматическом снятии денег речь не идет
• Цифровой COVID-сертификат: как получить документ украинцам
5 июля 2021
• В приложении Дія появились первые COVID-сертификаты
• УАФ заработала 16 млн евро благодаря выступлениям сборной на Евро-2020
• Неравенство вакцин. Когда и на каких условиях привитые украинцы смогут ездить в ЕС
• Путин и Лукашенко вошли в список "врагов свободной прессы"
3 июля 2021
• Заробитчане стали переводить больше денег
• Израиль выпустит монеты, посвященные медикам и борьбе с COVID-19
• Поселок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк
• Nike создала площадку из старых кроссовок в Гонконге
2 июля 2021
• Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу
• Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне
• С сегодняшнего дня в Украине действует карантин для противодействия штамму "Дельта": что нужно знать
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