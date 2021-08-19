Обзор лучших стиральных машинок

Без стиральной машинки не обходится, пожалуй, ни одна современная семья. Такой бытовой прибор экономит массу времени домохозяйкам, прекрасно отстирывает даже сильные пятна и подбирает оптимальные условия ухода за изделиями (температурный режим, бережная стирка, минимальное количество оборотов при отжиме).

Чтобы не разочароваться в покупке, нужно ответственно подойти к выбору стиральной машины. Предлагаем обзор моделей с лучшим соотношением по цене и качеству по мнению экспертов и обычных пользователей.

Siemens WS12T540OE

Немецкий бренд выпустил идеальную стиральную машинку с фронтальной загрузкой среднего размера. Модель надежна, практична, современна и функциональна, имеет стильный дизайн, вписывается в интерьер любой ванной комнаты. Тип управления электронный посредством дисплея и поворотного элемента. Инверторный мотор очень мощный. В машинку можно загружать до 7 кг белья за одну стирку. Глубина изделия 45 см.

Несмотря на то, что эта модель не относится к классу премиум, у неё есть много интересных особенностей. Например, барабан подсвечивается светодиодами, есть режимы стирки, которые выводят самые распространенные типы загрязнений. На весь срок эксплуатации по гарантийному талон распространена защита от протечек.

Эта модель потребляет мало электроэнергии, работает почти бесшумно. Есть индикатор, который показывает, что порошка положили слишком много, функция блокировки от детей. Минус только в цене, для кого-то это может показаться недёшево, однако, учитывая весь набор функций, стоимость соответствует качеству и возможностям. В интернет-магазине предлагается лучшая цена на стиралку.

LG STEAM 2M5HS4W

Если вы планируете купить бытовой прибор без наворотов в среднем ценовом сегменте - этот вариант от компании LG точно придется вам по душе.

Глубина 45 см.

Загрузка до 7 кг одежды.

Максимальный отжим 120 оборотов за минуту.

14 режимов стирки.

Рабочие циклы возможно корректировать.

Есть датчик загрузки, который оповещает о том, что белья слишком много.

Сенсорный дисплей для электронного управления.

Тихо работает.

Потребляет мало электроэнергии.

Не подразумевает режим обработки одежды паром, нет режима очень быстрой стирки (минимальная программа подразумевает 30 минут). Есть функции, которые могут оказаться полезными, например, таймер отсрочки включения, дозагрузка белья во время стирки, режим "без складок", дополнительное полоскания, настройка индивидуальной программы.