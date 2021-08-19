Обзор лучших стиральных машинок

|19 августа 2021
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Без стиральной машинки не обходится, пожалуй, ни одна современная семья. Такой бытовой прибор экономит массу времени домохозяйкам, прекрасно отстирывает даже сильные пятна и подбирает оптимальные условия ухода за изделиями (температурный режим, бережная стирка, минимальное количество оборотов при отжиме).
Чтобы не разочароваться в покупке, нужно ответственно подойти к выбору стиральной машины. Предлагаем обзор моделей с лучшим соотношением по цене и качеству по мнению экспертов и обычных пользователей.
Немецкий бренд выпустил идеальную стиральную машинку с фронтальной загрузкой среднего размера. Модель надежна, практична, современна и функциональна, имеет стильный дизайн, вписывается в интерьер любой ванной комнаты. Тип управления электронный посредством дисплея и поворотного элемента. Инверторный мотор очень мощный. В машинку можно загружать до 7 кг белья за одну стирку. Глубина изделия 45 см.
Несмотря на то, что эта модель не относится к классу премиум, у неё есть много интересных особенностей. Например, барабан подсвечивается светодиодами, есть режимы стирки, которые выводят самые распространенные типы загрязнений. На весь срок эксплуатации по гарантийному талон распространена защита от протечек.
Эта модель потребляет мало электроэнергии, работает почти бесшумно. Есть индикатор, который показывает, что порошка положили слишком много, функция блокировки от детей. Минус только в цене, для кого-то это может показаться недёшево, однако, учитывая весь набор функций, стоимость соответствует качеству и возможностям. В интернет-магазине предлагается лучшая цена на стиралку.
Если вы планируете купить бытовой прибор без наворотов в среднем ценовом сегменте - этот вариант от компании LG точно придется вам по душе.
Не подразумевает режим обработки одежды паром, нет режима очень быстрой стирки (минимальная программа подразумевает 30 минут). Есть функции, которые могут оказаться полезными, например, таймер отсрочки включения, дозагрузка белья во время стирки, режим "без складок", дополнительное полоскания, настройка индивидуальной программы.
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• Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко
• Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу
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• В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали
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• Как помыть окна без разводов: 5 способов
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• Series 6 или Watch SE: какие Apple Watch выбрать в 2021 году?
• Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов
• Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларов
3 августа 2021
• В Минобразования назвали количество претендентов на одно бюджетное место в вузах по самым популярным специальностям
• МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики
• В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина
• В Бразилии до 2025 года построят сеть для электрических самолетов за 1 млрд долларов
2 августа 2021
• Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото
• Главный санврач прокомментировал возможность ослабления ограничений для вакцинированных украинцев
• Google закроет вход в аккаунты пользователям старых версий Android
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• Украинцев предупредили о возможности потери земельных участков и паев: как это предотвратить
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