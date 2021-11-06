iPad: преимущества и особенности

|6 ноября 2021
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Для многих людей гаджеты Apple – это символ роскошной жизни. И это связано не только с маркетинговыми стратегиями, но и с качеством техники. На сегодняшний день стоимость iPad вполне доступная.
Планшеты данной фирмы реализуются в металлическом корпусе. Он выполнен в стильном дизайне. Внешний вид гаджета аккуратный, поскольку на нем не остаются следы от пальцев. Чтобы пользоваться чехлом-накидкой, в некоторых моделях есть магнитная полоса. К ней качественно фиксируются металлические предметы.
У первых iPad была широкая рамка по периметру экрана. Она несколько ухудшала функциональность устройства, но не портила внешний вид. Цвет рамки был различным, что делало дизайн устройства особенным.
Управление осуществляется с помощью круглой кнопки, которая находится в середине. Но и на боках присутствуют клавиши включения, регулировки громкости. Уже в первых моделях присутствует функция мультитач, которая помогает осуществлять управление программами без участия других кнопок.
Устройства iPad выполнены по современным технологиям. Поэтому они отличаются высокой производительностью, но остаются мобильными и компактными.
Устройства iPad известны благодаря следующим характеристикам:
Каждый iPad функционирует на своей ОС iOS. Она создана для надежной работы всех деталей планшета. Такие устройства способны быстро обрабатывать много информации, поддерживать приложения на максимальных настройках.
Чаще всего люди пользуются планшетом для развлечений, хотя он идеален и для работы. Благодаря IPS матрицы экрана угол обзора достигает до 180 градусов, при этом искажение цвета исключено. На дисплей передаются четкие и яркие картинки, видео.
Если приобретать актуальные устройства, на которых еще происходят обновления ОС, с ними не будет сложностей с загрузкой игр. iPad предоставляет возможность пользоваться игровыми приложениями, выбрав оптимальные настройки.
Особое внимание следует уделить качеству звука. Техника славится отличным воспроизведением музыки. Причем звук будет отличным как в наушниках, так и без них. Именно благодаря указанным преимуществам гаджеты iPad остаются востребованными у пользователей по всему миру.
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• Отстраненным от работы за отказ от COVID-вакцинации не будут оплачивать больничные
• Дора и Просто Лера: самые романтичные певицы нового поколения с концертами в Днепре
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• "Дия" приостановит все услуги на одну ночь: как сгенерировать COVID-сертификат
2 ноября 2021
• Футбольный матч впервые пройдет в "красной" зоне в Киеве. Кто сможет на него попасть
• Ни одной смерти из-за вакцинации от коронавируса в Украине не зафиксировано, - Минздрав
• Организация зоны отдыха в офисе
• Детские COVID-сертификаты появились в "Дие": как получить документ
• Реабилитация при наркозависимости
• Платформа BlaBlaCar в Украине вводит плату для пользователей
1 ноября 2021
• До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
• Более 10 миллиардов долларов: трудовые мигранты нарастили перевод средств в Украину
• Лидеры G20 приняли заявление по климату: без конкретики
• Украинская "дочка" Сбербанка меняет название
• WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
• С чего начать ремонт квартиры?
• В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
30 октября 2021
• ВОЗ призвала страны не закрывать школы на карантин
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• В "Діє" будут регистрировать призывников, военнообязанных и резервистов
• Украина поднялась в рейтинге армий мира
• Час вперед – час назад. Когда Украина снова переводит время и отменят ли эту традицию
29 октября 2021
• Компания Facebook сменила название. Название соцсети остается прежним
• Россия останавливает экспорт энергетического угля в Украину с 1 ноября
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