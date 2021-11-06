iPad: преимущества и особенности

Для многих людей гаджеты Apple – это символ роскошной жизни. И это связано не только с маркетинговыми стратегиями, но и с качеством техники. На сегодняшний день стоимость iPad вполне доступная.

Дизайн и удобство

Планшеты данной фирмы реализуются в металлическом корпусе. Он выполнен в стильном дизайне. Внешний вид гаджета аккуратный, поскольку на нем не остаются следы от пальцев. Чтобы пользоваться чехлом-накидкой, в некоторых моделях есть магнитная полоса. К ней качественно фиксируются металлические предметы.

У первых iPad была широкая рамка по периметру экрана. Она несколько ухудшала функциональность устройства, но не портила внешний вид. Цвет рамки был различным, что делало дизайн устройства особенным.

Управление осуществляется с помощью круглой кнопки, которая находится в середине. Но и на боках присутствуют клавиши включения, регулировки громкости. Уже в первых моделях присутствует функция мультитач, которая помогает осуществлять управление программами без участия других кнопок.

Технические параметры

Устройства iPad выполнены по современным технологиям. Поэтому они отличаются высокой производительностью, но остаются мобильными и компактными.

Устройства iPad известны благодаря следующим характеристикам:

мощный процессор;

подходящий объем ОЗУ;

фиксированная внутренняя память;

работа с различными сетями передачи данных.

Каждый iPad функционирует на своей ОС iOS. Она создана для надежной работы всех деталей планшета. Такие устройства способны быстро обрабатывать много информации, поддерживать приложения на максимальных настройках.

Мультимедиа и игры

Чаще всего люди пользуются планшетом для развлечений, хотя он идеален и для работы. Благодаря IPS матрицы экрана угол обзора достигает до 180 градусов, при этом искажение цвета исключено. На дисплей передаются четкие и яркие картинки, видео.

Если приобретать актуальные устройства, на которых еще происходят обновления ОС, с ними не будет сложностей с загрузкой игр. iPad предоставляет возможность пользоваться игровыми приложениями, выбрав оптимальные настройки.

Особое внимание следует уделить качеству звука. Техника славится отличным воспроизведением музыки. Причем звук будет отличным как в наушниках, так и без них. Именно благодаря указанным преимуществам гаджеты iPad остаются востребованными у пользователей по всему миру.