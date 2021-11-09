Как выбрать золотые серьги?

Серьги из золота – самое универсальное украшение, которое подходит для любого образа. Ведь самая главная особенность заключается в том, что их можно носить ежедневно или надевать на особые случаи. Если правильно выбрать сережки, можно подчеркнуть индивидуальный стиль.

Поскольку золотые серьги бывают разными, важно сделать правильный выбор. Поэтому нужно обязательно обращать внимание на определенные нюансы.

Где можно приобрести?

В ювелирном гипермаркете https://zolotoy-standart.com.ua/catalog/sergi/ можно выгодно выбрать подходящие по стилю золотые серьги высокого качества. Ведь в каталоге предлагается множество украшений по различной стоимости. При этом можно подобрать подходящий вид замка, вставку, цвет и декоративность сережек.

Золотые серьги на каждый день

Для торжественного мероприятия несложно выбрать ювелирные украшения. Ведь они могут быть любого стиля, а также выглядеть достаточно броско. Самое главное, чтобы они сочетались с аксессуарами и с нарядом. Но при выборе сережек на каждый день могут возникнуть сложности. Если нужно ходить на работу или учебу, серьги должны быть выполнены в сдержанном стиле. Поэтому можно выбрать следующие виды украшений:

миниатюрные модели в виде колец;

золотые гвоздики с камнем;

классические малинки с темной вставкой;

золотые рифленые полоски в изящном стиле с английской застежкой.

Небольшие сдержанные модели смотрятся достаточно мило и стильно. Они подходят для ежедневной носки, а также сочетаются с нарядным образом.

Как сделать выбор с учетом возраста?

При выборе сережек из золота следует также учитывать возраст женщины. Для маленькой леди следует выбрать миниатюрные серьги подходящей формы и веса. При этом проба не должна быть ниже 585. Маленьким девочкам не подходят слишком дорогие изделия, так как дети легко могут потерять украшения. Следует отдать предпочтение сережкам с надежной застежкой.

Молодым девушкам и женщинам следует подбирать серьги с учетом своего стиля и предпочтений. Однако важно помнить, что тяжелые украшения больше всего подходят дамам постарше. Поэтому лучше выбрать оригинальные серьги в современном дизайне или же тонкие изделия, которые способны подчеркнуть молодой образ девушки. Женщинам после 30 следует подчеркивать свою роскошность. Поэтому отлично подходят золотые серьги с драгоценными камнями.

При выборе золотых украшений нужно учитывать свой образ, форму лица, стиль и гардероб. Серьги должны гармонично сочетаться со всеми деталями, которые присутствуют в образе девушки.