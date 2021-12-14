New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире

В его ассортименте присутствуют поистине культовые серии кроссовок, которые становились символом поколений, культурных проявлений общества и спортивных достижений. Среди этого списка есть абсолютная звезда, которая стала для каждого своей, и говорим мы конечно про New Balance 574. В 80-х годах, когда мир начал отходить от экономических и военных кризисов, в Америке появились предприниматели нового поколения. Их прозвали Яппи. Это, в большинстве, молодые люди, которые одинаково ценили успех и впечатления от жизни. Для них было практически неприемлемо весь день ходить в туфлях и сбрасывать их к вечеру с облегчением. Наоборот, кроссовки под костюм, и вперед к достижению новых высот. А вечером костюм менялся парой шорт и можно было идти на пробежку или прогулку по грунтовым тропам парков.

Именно для них создавалась серия 5XX. В ней впервые появилась подошва с технологией Encap, которая до сих пор в модернизированном виде используется в повседневных линейках бренда. Она предполагала наличие промежуточного слоя из материала EVA в полиуретановой оболочке, который гасил вибрации и обеспечивал отличную амортизацию. Но главной наработкой конечно выступили 574-е. Они были идеальны во всем и практически не изменились. Дизайн максимально соответствовал уникальным чертам Нью Беланс, при этом оставаясь достаточно универсальным, чтобы понравится всем. Его носили и рэперы и рокеры, он нравился спортсменам и малоподвижным людям, а самое главное - он опередил своих конкурентов в технологическом и визуальном планах на голову. Такой широкой фан-базы не было ни у кого, потому как сложно было придумать кроссовки, которые бы вписывались под спорт-костюм, джинсы и брюки.

Также модель часто становилась основой для коллабораций с известными деятелями искусства в рамках лимитированных серий, что несомненно подогревало интерес модного сообщества. Сегодня коллекция представлена большим модельным рядом со множеством расцветок и дизайнов. Это удобная и практичная обувь, и если вы любите спорт-стиль, то должны хоть раз попробовать походить в 574-х. Приобрести фирменную продукцию с гарантией оригинального качества вы можете, посетив мультибрендовый интернет-магазин MD Fashion. Все товары можно заказать с доставкой по Украине.