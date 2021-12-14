New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире

|14 декабря 2021
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Нью Беланс - это один из известнейших производителей спорттоваров в мире. Он поддерживал свой успех уже более ста лет постоянными инновациями и анализом потребностей клиентов.
В его ассортименте присутствуют поистине культовые серии кроссовок, которые становились символом поколений, культурных проявлений общества и спортивных достижений. Среди этого списка есть абсолютная звезда, которая стала для каждого своей, и говорим мы конечно про New Balance 574. В 80-х годах, когда мир начал отходить от экономических и военных кризисов, в Америке появились предприниматели нового поколения. Их прозвали Яппи. Это, в большинстве, молодые люди, которые одинаково ценили успех и впечатления от жизни. Для них было практически неприемлемо весь день ходить в туфлях и сбрасывать их к вечеру с облегчением. Наоборот, кроссовки под костюм, и вперед к достижению новых высот. А вечером костюм менялся парой шорт и можно было идти на пробежку или прогулку по грунтовым тропам парков.
Именно для них создавалась серия 5XX. В ней впервые появилась подошва с технологией Encap, которая до сих пор в модернизированном виде используется в повседневных линейках бренда. Она предполагала наличие промежуточного слоя из материала EVA в полиуретановой оболочке, который гасил вибрации и обеспечивал отличную амортизацию. Но главной наработкой конечно выступили 574-е. Они были идеальны во всем и практически не изменились. Дизайн максимально соответствовал уникальным чертам Нью Беланс, при этом оставаясь достаточно универсальным, чтобы понравится всем. Его носили и рэперы и рокеры, он нравился спортсменам и малоподвижным людям, а самое главное - он опередил своих конкурентов в технологическом и визуальном планах на голову. Такой широкой фан-базы не было ни у кого, потому как сложно было придумать кроссовки, которые бы вписывались под спорт-костюм, джинсы и брюки.
Также модель часто становилась основой для коллабораций с известными деятелями искусства в рамках лимитированных серий, что несомненно подогревало интерес модного сообщества. Сегодня коллекция представлена большим модельным рядом со множеством расцветок и дизайнов. Это удобная и практичная обувь, и если вы любите спорт-стиль, то должны хоть раз попробовать походить в 574-х. Приобрести фирменную продукцию с гарантией оригинального качества вы можете, посетив мультибрендовый интернет-магазин MD Fashion. Все товары можно заказать с доставкой по Украине.
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• Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы вакцины продлеваться не будет - Минздрав
• Новогодний стол обойдется украинцам более чем в 1,8 тыс. грн
• New Balance 574 - классика, которую любят во всем мире
• В Украине появится электронное удостоверение ветерана
• Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID
• Рада упростила предоставление украинского гражданства иностранцам, защищающим Украину
13 декабря 2021
• Комплексы автофиксации нарушений ПДД принели бюджету более 1,2 млрд грн
• Расходы Китая на образование превысили $831,3 млрд
• Мисс Вселенная-2021 стала предсавительница Индии
• В Украине одобрят введение дополнительной, но не бустерной дозы вакцины от COVID-19 – Ляшко
• Украинская "дочка" Сбербанка официально изменила название
12 декабря 2021
• У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель
• Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF
• Blue Origin третий раз отправила туристов в космос: на борту были телеведущий и дочь астронавта
• Тысяча гривен за вакцинацию. Как получить деньги в этом году (инструкция)
• Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира
10 декабря 2021
• Инновационные украинские препараты для лечения и профилактики коронавируса прошли сертификацию и введены в обращение
• Размер платежки за коммуналку за год вырос на половину: украинцы накапливают долги
• Тысяча за вакцинацию. Товары можно будет приобрести не везде
• Как правильно подобрать стол в кухню
• В Сумской области на госпредприятии выращивали коноплю
7 декабря 2021
• В Минздраве дали рекомендации на новогодние праздники
• Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
• Мусульмане рохинджа потребовали в суде от Facebook $150 млрд
• Ляшко рассказал о новой прививке для украинцев
• Что нужно учитывать при покупке строительных материалов в Интернете?
• Воздушное и жидкостное охлаждение мотоблока: в чем разница?
• В Мариуполе определили наказание для 17-летнего поджигателя украинского флага
• В Донецкой области заработало приложение для «умной» сортировки отходов
6 декабря 2021
• Славянский водоканал заплатил 1,3 млн гривен штрафа за сброс нефтепродуктов в Казенный Торец
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