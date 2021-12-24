Топ электропил 2021-2022

На рынке представлено огромное множество различных моделей электропил от разных производителей. Мы собрали статистику по самым популярным модификациям для того чтобы вы могли купить проверенный товар.

На формирование ТОПа влияли:

Общее количество продаж электропил в Днепре Отзывы покупателей которые остались довольны приобретением. Оптимальное соотношение цена-качество. Качество сборки и комплектующих. Уровень сервисного обслуживания.

Пила электрическая AL-KO EKI 2200/40

Данная пила идеально подойдет для частного дома или дачи. Она может справиться с любой задачей, с разной интенсивностью использования. Благодаря надежному немецкому качеству и хорошей сборке пила прослужит длительное время без необходимости сервисного обслуживания. Сервисные центры расположены по всей территории Украины, а отзывы покупателей единогласно подтверждают положительное впечатление от покупки.

Плюсы данной модели:

популярный размер шины и мощности электрического двигателя позволяют выполнять любые поставленные задачи;

автоматическая смазка пильного полотна. Возможность его бесключевого натяжения. Именитая оснастка от бренда Oregon;

надежный электро тормоз цепи обеспечивает полную безопасность пользователя;

эргономичная конструкция и приятный дизайн.

Пила подойдет как для повседневного, так и для нечастого использования. Немецкое качество гарантирует безотказную работу многие годы.

Пила электрическая VitalsMaster EKZ 204 Black Edition

Если вам нужна надежная качественная, но при этом бюджетная модель, данный вариант пилы подойдет именно вам. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость инструмент идеально подойдет как для повседневного, так и для нечастого использования.

Плюсы данной модели:

корпус выполнен из магниевого сплава что существенно повышает ударостойкость изделия;

автоматическая смазка пильного полотна. Бесключевое натяжение цепи. Шина и цепь представлены широко известным брендом Oregon;

современный тормоз цепи который срабатывает за 0,12 сек. Блокировка кнопки от случайного включения;

долговечные комплектующие. Ведущая шестерня изготовлена из особо прочной стали;

большой срок гарантии.

Сервисное обслуживание предоставляется во всех областных центрах. Комплектующие всегда в наличии, поэтому вы всегда сможете быстро отремонтировать инструмент.

Пила электрическая STIGA SE2240Q

Данный вариант подойдет тем кто много и часто использует пилу по хозяйству, и при этом хочет надежную мощную пилу. С такой модификацией работа будет быстрой и безопасной. Вертикальное расположение двигателя делает электропилу более компактной. Эргономика управления проста и удобна. Безопасность пользователя достигается за счёт работы инерционного тормоза цепи. Хорошая, качественная сборка на ряду с комплектующими обеспечивает длительный срок службы агрегата, что подтверждается гарантией на товар. Стильный современный дизайн со всеми необходимыми удобствами эксплуатации это то что нужно для комфортной работы.

Плюсы данной модели: