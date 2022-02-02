 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

Татьяна Ковалева
2 февраля 2022 Просмотров: 78  

Если вы хотите приобрести маршрутизатор, то вам потребуется учесть несколько важных факторов при покупке этого устройства.

Во-первых, если вы будете использовать маршрутизатор для домашней сети, то он должен обеспечивать достаточно высокую скорость передачи данных. В противном случае, вы не получите от него нужного эффекта. Выбирая маршрутизаторы и роутеры стоит отдавать предпочтение проверенным брендам.

Рабочие характеристики

Для сравнения, для обычных настольных компьютеров и ноутбуков, скорость соединения составляет от 100 Мб/с до 1 Гб/с. Для работы с интернетом в домашних условиях этого вполне хватает.  Что касается самого маршрутизатора, то его следует выбирать с учетом всех требований. Кроме того, вам следует позаботиться о том, чтобы в маршрутизаторе были все необходимые порты, через которые будут подключаться те или иные устройства.

  • Первый тип – это устройства без Wi-Fi. Такие маршрутизаторы отличаются более низкой стоимостью и простотой в использовании.
  • Второй тип – устройства с Wi-Fi подключением. Они стоят немного дороже, но зато обеспечивают более высокое качество передачи данных и скорости. Кроме того, существуют маршрутизаторы, работающие по протоколу IP.

Например, если у вас в качестве точки доступа используется модем, то для того чтобы компьютер мог нормально работать в Интернете, необходимо чтобы скорость передачи была не менее 1 Мбит/с. Если же вы используете обычный провод, то это значение будет в несколько раз меньше. Второй важный момент – это тип подключения. Его необходимо выбирать исходя из того, с какой целью вы покупаете маршрутизатор. Вам может понадобиться как проводное, так и беспроводное подключение.

На что обратить внимание?

Если маршрутизатор будет использоваться для создания рабочей сети в офисе, то здесь его скорость не имеет значения. Здесь главное, чтобы устройство обеспечивало надежное соединение и хорошую скорость соединения. Поэтому, при выборе маршрутизатора, следует обращать внимание на то, какое количество портов он имеет, а также на их пропускную способность. Также следует учитывать, что все порты должны работать синхронно, обеспечивая высокую скорость.

Однако, если ваш провайдер предоставляет доступ в интернет на высокой скорости, и вы планируете использовать только одну или две машины, тогда вам не нужен маршрутизатор с высокой скоростью передачи данных, так как в этом случае она не будет использоваться. Для того чтобы понять, какие данные вы можете передавать через маршрутизатор, необходимо понимать, как работает маршрутизатор и как он обрабатывает пакеты данных, которые поступают на него. На рисунке приведен пример работы маршрутизатора.

Последние новости

2 февраля 2022

В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

1 февраля 2022

Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

26 января 2022

ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года

Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному

Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ

24 января 2022

Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Креативні подарунки на всі випадки життя

Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие

Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри

23 января 2022

В “Дії” запустят услугу “єЗахист”

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ

19 января 2022

Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным

Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года

Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек

Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях

В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего

На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса

Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Также в разделе

В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

— 2 февраля 2022 —

В 2021 году Украина в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) поднялась на 15 позиций и заняла 48-е место со значением индекса 75,78 среди 168 стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Читать далее ⇒

Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира

— 2 февраля 2022 —

Только 51% украинцев удовлетворены собственной жизнью - в Индексе счастья Украина заняла 38 место из 44-х. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, проведенного в Украине фондом Демократические инициативы и КМИС, в среду, 2 февраля.

Читать далее ⇒

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно

— 2 февраля 2022 —

Кабинет министров Украины утвердил Национальный план вакцинации от коронавируса на 2022 года. Документ предусматривает бустерные дозы, охват прививками детей и подростков от 12 до 18 лет.

Читать далее ⇒

Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

— 1 февраля 2022 —

Модульні автоматичні вимикачі-це пристрої, які призначені для захисту і комутації електричних ланцюгів різного призначення. Вони встановлюються в розподільних щитах на промислові та житлові об'єкти.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

У представительства "Батькивщины" в Славянске новый руководитель

В Славянске появится бесплатный Центр раннего развития детей

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ

ПФУ назвал долю пенсионеров с выплатами более 10 тысяч гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF

Украинская тяжелоатлетка стала чемпионкой мира

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

2 февраля 2022

В глобальном рейтинге качества жизни Украина обошла РФ, Беларусь и Молдову

Украинцы попали в ТОП-10 самых несчастливых народов мира

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год: что известно

Врач на Закарпатье ежемесячно "зарабатывала" до полумиллиона гривен на фейковых COVID-сертификатах

Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

В Донецкой области задержали банду, совершавшую разбойные нападения на частные дома

1 февраля 2022

Модульні автоматичні вимикачі для електросистем

26 января 2022

ФОПов не будут штрафовать за отсутствие кассовых аппаратов до конца года

Е-билет для транспорта в Украине хотят приравнять к бумажному

Украинцам будут дарить сертификаты на покупку книг при получении свидетельства о рождении

Рада провалила введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Украина – на третьем месте по числу жалоб на нее в ЕСПЧ

24 января 2022

Ущерб на два миллиона: на Донетчине будут судить лесничих

В Славянске создали университет с бесплатными курсами для людей 50+

Креативні подарунки на всі випадки життя

Как купить лекарства за "ковидную" тысячу: названо главное условие

Джошуа может отказаться от реванша с Усиком. Украинец намерен драться с Фьюри

23 января 2022

В “Дії” запустят услугу “єЗахист”

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

Налоговая может списать деньги без суда: законопроект 5600 вступил в силу

Норвегия выиграла мужскую эстафету в Антхольце, Украина - шестая

Новые штаммы COVID могут быть еще заразнее - ВОЗ

19 января 2022

Украинцам разрешили покупку лекарств за "вовину тысячу". Кому и когда это станет доступным

Китай представил 10 главных достижений сельскохозяйственной науки 2021 года

Правительство установило квоту иммиграции на 2022 год: планируется принять около 8,5 тыс. человек

Как защитить свою собственность в непредвиденных ситуациях

В Украине за 2021 год зафиксировали полтысячи рекордов: в каких городах больше всего

На аукционе Sotheby's продадут черный бриллиант из космоса

Бизнес еще больше ухудшил ожидания по инфляции - НБУ

В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top