Как правильно выбрать маршрутизатор для домашнего использования?

Во-первых, если вы будете использовать маршрутизатор для домашней сети, то он должен обеспечивать достаточно высокую скорость передачи данных. В противном случае, вы не получите от него нужного эффекта. Выбирая маршрутизаторы и роутеры стоит отдавать предпочтение проверенным брендам.

Рабочие характеристики

Для сравнения, для обычных настольных компьютеров и ноутбуков, скорость соединения составляет от 100 Мб/с до 1 Гб/с. Для работы с интернетом в домашних условиях этого вполне хватает. Что касается самого маршрутизатора, то его следует выбирать с учетом всех требований. Кроме того, вам следует позаботиться о том, чтобы в маршрутизаторе были все необходимые порты, через которые будут подключаться те или иные устройства.

Первый тип – это устройства без Wi-Fi. Такие маршрутизаторы отличаются более низкой стоимостью и простотой в использовании.

Второй тип – устройства с Wi-Fi подключением. Они стоят немного дороже, но зато обеспечивают более высокое качество передачи данных и скорости. Кроме того, существуют маршрутизаторы, работающие по протоколу IP.

Например, если у вас в качестве точки доступа используется модем, то для того чтобы компьютер мог нормально работать в Интернете, необходимо чтобы скорость передачи была не менее 1 Мбит/с. Если же вы используете обычный провод, то это значение будет в несколько раз меньше. Второй важный момент – это тип подключения. Его необходимо выбирать исходя из того, с какой целью вы покупаете маршрутизатор. Вам может понадобиться как проводное, так и беспроводное подключение.

На что обратить внимание?

Если маршрутизатор будет использоваться для создания рабочей сети в офисе, то здесь его скорость не имеет значения. Здесь главное, чтобы устройство обеспечивало надежное соединение и хорошую скорость соединения. Поэтому, при выборе маршрутизатора, следует обращать внимание на то, какое количество портов он имеет, а также на их пропускную способность. Также следует учитывать, что все порты должны работать синхронно, обеспечивая высокую скорость.

Однако, если ваш провайдер предоставляет доступ в интернет на высокой скорости, и вы планируете использовать только одну или две машины, тогда вам не нужен маршрутизатор с высокой скоростью передачи данных, так как в этом случае она не будет использоваться. Для того чтобы понять, какие данные вы можете передавать через маршрутизатор, необходимо понимать, как работает маршрутизатор и как он обрабатывает пакеты данных, которые поступают на него. На рисунке приведен пример работы маршрутизатора.