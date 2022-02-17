Samsung Galaxy A52: главные особенности и изменения

Если вы планируете купить Samsung Galaxy A52 в Украине , то первым делом посмотрите характеристики девайса. В приоритете – емкость аккумулятора, программное обеспечение, разрешение и диагональ экрана. От них зависит, насколько девайс будет удобен в ежедневном использовании. Подробнее об особенностях смартфона Galaxy A52 – в этой статье.

Обзор Galaxy A52: экспертное мнение

Коробка у Самсунг А52 небольшая, но комплектация полная. Она включает смартфон, USB-кабель, устройство для заряда и документы. Мощность зарядного устройства – 15 Вт, но смартфон поддерживает супербыструю зарядку – для этого необходимо отдельно купить адаптер 25 Вт.

Теперь об экране – у Samsung Galaxy A52 он 6,5 дюйма, а разрешение Full HD+ (2400 х 1080 точек). Одно из преимуществ экрана, по сравнению с предыдущими смартфона этого бренда – частота обновления до 90 Гц. Яркость – 800 нит, поэтому пользоваться устройством будет удобно даже при ярком дневном освещении.

Другая особенность Samsung Galaxy A52 – четверной блок камер. Если сравнивать с A51, то три дополнительных объектива разработчики не меняли – они так и остались с разрешением 12 МП, 5 МП и 5 МП, а вот основной модуль усовершенствовали – его разрешение составляет 64 МП + оптическая стабилизация.

Самсунг A52 работает на чипсете Snapdragon 720G. В синтетических тестах он показывает отличные результаты. Даже требовательные игры хорошо загружаются на смартфоне. Объем оперативной памяти отличается, в зависимости от модели – 4 Гб и 8 Гб.

Аккумулятор стандартный для среднего ценового сегмента – 4500 мАч. Если смартфоном не активно пользоваться, а отвечать только на звонки и изредка выходить в интернет, то он продержится до 2 суток – отличный результат, если вам важна автономность. Плюс – встроенная технология оптимизации производительности устройства.

Стоит ли брать Samsung Galaxy A52?

Если кратко, то Galaxy A52 – одно из лучших последних решений южнокорейского производителя электроники Samsung. Среди преимуществ девайса, выгодно отличающих его от конкурентов – приятный дизайн, защита от воды, создание качественных изображений и видео.

Тем, кто ищет стильный и удобный в использовании смартфон из среднего ценового сегмента, то на данный момент Galaxy A52 однозначно остается одним из самых лучших решений. Он обладает быстрым процессором, большим объемом памяти и адаптивным интерфейсом, который можно настраивать «под себя».