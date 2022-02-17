Samsung Galaxy A52: главные особенности и изменения

|17 февраля 2022
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Если вы планируете купить Samsung Galaxy A52 в Украине, то первым делом посмотрите характеристики девайса. В приоритете – емкость аккумулятора, программное обеспечение, разрешение и диагональ экрана. От них зависит, насколько девайс будет удобен в ежедневном использовании. Подробнее об особенностях смартфона Galaxy A52 – в этой статье.
Коробка у Самсунг А52 небольшая, но комплектация полная. Она включает смартфон, USB-кабель, устройство для заряда и документы. Мощность зарядного устройства – 15 Вт, но смартфон поддерживает супербыструю зарядку – для этого необходимо отдельно купить адаптер 25 Вт.
Теперь об экране – у Samsung Galaxy A52 он 6,5 дюйма, а разрешение Full HD+ (2400 х 1080 точек). Одно из преимуществ экрана, по сравнению с предыдущими смартфона этого бренда – частота обновления до 90 Гц. Яркость – 800 нит, поэтому пользоваться устройством будет удобно даже при ярком дневном освещении.
Другая особенность Samsung Galaxy A52 – четверной блок камер. Если сравнивать с A51, то три дополнительных объектива разработчики не меняли – они так и остались с разрешением 12 МП, 5 МП и 5 МП, а вот основной модуль усовершенствовали – его разрешение составляет 64 МП + оптическая стабилизация.
Самсунг A52 работает на чипсете Snapdragon 720G. В синтетических тестах он показывает отличные результаты. Даже требовательные игры хорошо загружаются на смартфоне. Объем оперативной памяти отличается, в зависимости от модели – 4 Гб и 8 Гб.
Аккумулятор стандартный для среднего ценового сегмента – 4500 мАч. Если смартфоном не активно пользоваться, а отвечать только на звонки и изредка выходить в интернет, то он продержится до 2 суток – отличный результат, если вам важна автономность. Плюс – встроенная технология оптимизации производительности устройства.
Если кратко, то Galaxy A52 – одно из лучших последних решений южнокорейского производителя электроники Samsung. Среди преимуществ девайса, выгодно отличающих его от конкурентов – приятный дизайн, защита от воды, создание качественных изображений и видео.
Тем, кто ищет стильный и удобный в использовании смартфон из среднего ценового сегмента, то на данный момент Galaxy A52 однозначно остается одним из самых лучших решений. Он обладает быстрым процессором, большим объемом памяти и адаптивным интерфейсом, который можно настраивать «под себя».
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• Samsung Galaxy A52: главные особенности и изменения
• Алина Паш отказалась от участия в Евровидении 2022
• Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде-2022
15 февраля 2022
• Рада приняла закон об усовершенствовании пенсионного законодательства
• В РФ заявили об отводе своих войск от украинских границ
• SkyUp, МАУ и Wizz Air полностью возобновили продажу билетов
• США выделили Украине кредитную гарантию на 1 млрд долларов
• Как правильно выбрать фонарь для личного использования?
• Рада ввела ежегодную индексацию пенсий 1 марта: кому повысят выплаты
14 февраля 2022
• Потратить "ковидную тысячу" на коммуналку можно с сегодняшнего дня: кого это касается
• NASA впервые запустит ракету с другой планеты
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• "Лос-Анджелес" стал обладателем Супербоула-2022
• Напряженность в Украине влияет на волатильность мировых финансовых рынков
13 февраля 2022
• ALINA PASH представит Украину на Евровидении 2022 в Италии
• Дополнительное время принесло "Челси" победу в финале Клубного чемпионата мира
• Нюансы правильного выбора телевизора
• Небо над Украиной закрывать не планируют: заявление МИУ
12 февраля 2022
• Политическим партиям было выделено почти 200 миллионов: кому ничего не досталось
• В Украине появится авто для которого не нужны водительские права
• Неврология: симптомы, диагностика и лечение
• Все зависит от стажа. Сколько нужно работать, чтобы выйти на пенсию в 65 лет
11 февраля 2022
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• Украинцы забирают деньги из банков: депозитов в гривне за месяц стало меньше на почти 4%
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