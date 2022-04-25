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Бездумная исполнительность

Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы

Татьяна Ковалева
25 апреля 2022 Просмотров: 70  

При выборе инструмента для обработки почвы у начинающего (а иногда и у опытного) дачника возникает много вопросов. Чтобы определиться с тем, что нужно купить, важно понимать, какие именно работы будут проводиться на участке.

Так, для вскапывания основным инструментом является, конечно же, лопата, причем следует приобрести и стандартную штыковую для непосредственной работу на грядках и совковую - она потребуется для внесения в почву удобрений, песка и так далее. Еще один необходимый инструмент для обработки почвы - это вилы, которые позволяют мягко и аккуратно рыхлить грядки.

Не обойтись в огородных работах и без культивации, для которой могут использоваться и вилы, но лучше все же подойдет мотыга или грабли - они же пригодятся и для боронования. Более современный вариант, который нравится многим дачникам - это ручной культиватор.

Одним из самых важных процессов на огороде будет окучивание. Для него потребуются совок или садовая вилка, в то время как для прополки обязательно будет нужен извлекатель сорняков.

Конечно, на участке можно обойтись и минимумом необходимых инструментов, но все-таки лучше приобрести для каждого вида работ свои приспособления, поскольку так они будут выполняться быстрее и эффективнее, а результат точно порадует. Кроме того, благодаря качественному инструменту труд человека, который будет обрабатывать землю, будет приносить радость, а не усталость.

При выборе садово-огородного инструментария, естественно, важно обращать внимание и на его качество. Если черенок будет постоянно ломаться, а основная часть - гнуться, то ни о каком удовольствии от работы речь не идет. Также обязательно нужно подбирать "под себя" размер и вес инструмента - с неподходящим инвентарем дачник будет уставать даже при самых легких работах.

Черенок обязательно должен быть деревянным и хорошо обработанным, чтобы не загонять себе в ладони бесконечные занозы, а то и вовсе не травмироваться. Его плотно пригоняют к основной части, чтобы она не спадала.

Кроме основного набора инструментов для работы в саду и огороде существуют и дополнительные, тут каждый должен подбирать для себя тот набор, который кажется ему наиболее подходящим. Скорее всего, он будет дополняться по мере того, как количество растений на участке увеличится и у дачника вырастут его собственные потребности. Нужно быть готовым и к тому, что что-то в итоге не пригодится.

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