Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

|26 апреля 2022
|Просмотров: 63
Кто хотя бы раз не пробовал играть в тетрис? Это развлечение иногда оказывается настолько увлекательным, что от него невозможно оторваться часами. Уникальность тетриса состоит в том, что он не просто помогает отвлечься от всего, происходящего вокруг в реальности, но и положительно влияет на мозговую деятельность.
Если вы до сих пор не знакомы с этим занимательным видом досуга, знайте, что играть в тетрис можно в онлайн-режиме. То есть вам не нужен специальный портативный гаджет. Используйте свой смартфон или компьютер — и погружайтесь в виртуальный мир, где выиграть поможет логическое мышление.
Возникала ли у вас мысль, что в процессе игры вы не только отдыхаете, но и повышаете свои когнитивные навыки? Американские неврологи предположили именно это. Они решили провести соответствующий эксперимент, чтобы доказать своё мнение. Суть его заключалась в том, что в течение 3 месяцев геймеры играли в тетрис по полчаса в день. Исследование дало поразительные результаты:
Исследование было опубликовано в журнале «BMC Research Notes». То есть, играя в тетрис, человек совершенствует свои когнитивные навыки, а мнение о том, что от такого досуга глупеют, можно считать ошибочным.
Хотите весело и с пользой провести время? Тогда отдайте предпочтение яркому геймплею онлайн с ярким визуалом и классическими правилами. Если хочется разнообразия, можно отдать предпочтение вариации под названием «Кетрис».
Хотите более сложных условий? Есть тетрис «Драгоценные камни, где встречаются кубики самых неожиданных форм». Любители «Майнкрафт» наверняка оценят тетрис в стилистике этой игры. Выбирайте онлайн-развлечение на собственный вкус и развивайте свои умственные возможности во время ненавязчивого отдыха.
26 апреля 2022
• УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
• Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
• Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ
• За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура
• ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн
• Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга
• С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова
• Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион
25 апреля 2022
• Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут
• Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году
• В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны
• Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы
• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
— 26 апреля 2022 —
Во вторник глава службы атомной охраны ООН (МАГАТЭ) назвал уровень радиации на месте аварии на Чернобыльской АЭС "аномальным", заявив, что непродолжительная российская оккупация этого района была "очень и очень опасной".
— 26 апреля 2022 —
Агентство ООН по вопросам беженцев предполагает, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.
— 26 апреля 2022 —
С начала полномасштабного вторжения рф в офис уполномоченной по правам человека ВР Украины Людмилы Денисовой поступило 16 тысяч заявлений о пропавших без вести украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
— 26 апреля 2022 —
Американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет в этом году выставит на аукцион возможность отобедать с ним в последний раз. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Приветствую, гость! Вход
26 апреля 2022
• УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
• Россию официально лишили права проведения ЧМ-2023 по хоккею
• Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ
• За сотрудничество с врагом уже вручены подозрения 13 лицам – столичная прокуратура
• ООН ожидает рост числа беженцев из Украины до 8 млн
• Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга
• С начала вторжения рф 16 тысяч украинцев пропали без вести – Денисова
• Обед с миллиардером Баффетом будет в последний раз выставлен на аукцион
25 апреля 2022
• Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут
• Каким будет туристический сезон в мире в 2022 году
• В Украине не будут запрещать УПЦ МП во время войны
• Как правильно выбрать инструмент для обработки почвы
• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
• Нацбанк впервые пригласили на заседание Европейского центробанка
• Украинцы могут помочь Европе преодолеть дефицит рабочей силы – МВФ
23 апреля 2022
• "Русский военный корабль... все": Укрпочта выпускает новую марку после затопления "Москвы"
• Война в Украине уже повлияла на 25% мировой торговли зерновыми
• Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
• Украинцам в марте по программе єПідтримка выплачено 1,1 млрд долларов, - Шмыгаль
• Украина полностью обеспечена продовольствием для внутреннего потребления, – Минагрополитики
• 28 апреля генсек ООН посетит Украину
22 апреля 2022
• Восстановление Украины будет стоить не менее 600 миллиардов долларов - Шмыгаль
• Славянск обстреляли кассетными бомбами, жителей призывают эвакуироваться
• Рада продлила действие военного положения до 25 мая
• Украинские военные в Великобритании учатся воевать на новых видах техники, – Джонсон
• Данилов назвал точное время и место начала вторжения РФ в Украину 24 февраля
• Оформление онлайн-займов: быстрый способ финансовые проблемы
• Кулеба: удостоверение личности на возвращение в Украину будут оформлять бесплатно
• Украинцы за полтора месяца вывели 2,6 млрд долл.: НБУ установил ограничения
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.