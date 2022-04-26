Тетрис онлайн: играйте с пользой для мозга

Кто хотя бы раз не пробовал играть в тетрис? Это развлечение иногда оказывается настолько увлекательным, что от него невозможно оторваться часами. Уникальность тетриса состоит в том, что он не просто помогает отвлечься от всего, происходящего вокруг в реальности, но и положительно влияет на мозговую деятельность.

Если вы до сих пор не знакомы с этим занимательным видом досуга, знайте, что играть в тетрис можно в онлайн-режиме. То есть вам не нужен специальный портативный гаджет. Используйте свой смартфон или компьютер — и погружайтесь в виртуальный мир, где выиграть поможет логическое мышление.

Повышение умственных возможностей: эксперимент над игроками

Возникала ли у вас мысль, что в процессе игры вы не только отдыхаете, но и повышаете свои когнитивные навыки? Американские неврологи предположили именно это. Они решили провести соответствующий эксперимент, чтобы доказать своё мнение. Суть его заключалась в том, что в течение 3 месяцев геймеры играли в тетрис по полчаса в день. Исследование дало поразительные результаты:

Была выявлена положительная динамика в области полей Бродмана, а также в левой лобной доле.

Игровой процесс спровоцировал активность шестого поля Бродмана. Это область, которая отвечает в головном мозге человека за планирование и координацию движений.

Также активность просматривалась в 22 и 38 полях, которые занимаются обработкой информации, воспринимаемой зрительно, на слух, на ощупь.

Результаты функциональной магнитной томографии свидетельствуют о том, что самое существенное повышение эффективности работы пришлось на правую лобную долю, а также теменную долю и поля Бродмана, пронумерованные таким образом: 32, 6, 8, 9, 46 и 40. Они имеют огромное значение для мышления и восприятия языков.

Накопление серого вещества от длительной практики игры в тетрис. Это значит, что подобного рода гейминг увеличивает толщину головного мозга.

Исследование было опубликовано в журнале «BMC Research Notes». То есть, играя в тетрис, человек совершенствует свои когнитивные навыки, а мнение о том, что от такого досуга глупеют, можно считать ошибочным.

Разные виды тетриса, чтобы быть умнее

Хотите весело и с пользой провести время? Тогда отдайте предпочтение яркому геймплею онлайн с ярким визуалом и классическими правилами. Если хочется разнообразия, можно отдать предпочтение вариации под названием «Кетрис».

Хотите более сложных условий? Есть тетрис «Драгоценные камни, где встречаются кубики самых неожиданных форм». Любители «Майнкрафт» наверняка оценят тетрис в стилистике этой игры. Выбирайте онлайн-развлечение на собственный вкус и развивайте свои умственные возможности во время ненавязчивого отдыха.