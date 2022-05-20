Летние кроссовки: удобно, практично, стильно

Кроссовки, как летний вид обуви, не теряют свою популярность на протяжении многих лет. Это объясняется не только модными тенденциями, но и их удобством. В летних кроссовках удобно ходить, бегать, заниматься разными видами спорта. Более того, многие модники предпочитают надевать их не только к спортивной одежде, но и дополнять наряды в деловом стиле.

Большинство покупателей такой обуви, которые ценят комфорт и предпочитают качественные изделия, выбирают брендовые модели от Jordan, Nike, Adidas. Ассортимент этих торговых марок представлен изделиями как для мужчин, так и женщин. Выбрать и купить подходящую пару можно на сайте werare.com.ua.

Почему стоит купить брендовые кроссовки на лето

Летние кроссовки от Jordan, Nike, Adidas, а также других известных торговых марок, имеют ряд преимуществ, поэтому пользуются спросом. Среди них можно выделить основные:

надежная фиксация щиколотки, что способствует легкой и удобной ходьбе без нагрузки на позвоночник;

наличие мягкой подошвы, предотвращающей быстрое уставание ног;

рельефность – такая структура подошвы гарантирует устойчивость;

универсальность – многие модели подходят не только к спортивным нарядам, но платьям, джинсам.

Что учитывать при выборе

Известные бренды используют для производства своей продукции разные материалы. Именно на них и нужно обращать внимание. Выбрать можно:

кожу – модели из нее подходят для длительной эксплуатации, ежедневной носки, не боятся воздействия влаги, легких механических повреждений;

– модели из нее подходят для длительной эксплуатации, ежедневной носки, не боятся воздействия влаги, легких механических повреждений; замшу – кроссовки из этого материала подойдут для людей с чувствительной кожей, так как мягкая текстура изделий помогает избежать травм ног в результате появления мозолей;

– кроссовки из этого материала подойдут для людей с чувствительной кожей, так как мягкая текстура изделий помогает избежать травм ног в результате появления мозолей; синтетику – брендовые изделия изготавливаются из высококачественного сырья, поэтому появление неприятного запаха, парниковый эффект и другие неприятности исключены.

При выборе летних кроссовок нужно обращать внимание и на материал подошвы. Она может быть изготовлена из резины – прочной, водостойкой, исключающей скольжение при быстрой ходьбе или активных занятиях спортом. Также популярны модели с силиконовой подошвой. Этот материал дает возможность стопам «дышать», а также предотвращает сильную нагрузку. Летние кроссовки с полиуретановой подошвой долговечные, отлично держат форму, не стираются при длительной ходьбе.

Еще один важный критерий выбора летних кроссовок – плотность обжима стопы.