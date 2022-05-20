Летние кроссовки: удобно, практично, стильно

|20 мая 2022
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Кроссовки, как летний вид обуви, не теряют свою популярность на протяжении многих лет. Это объясняется не только модными тенденциями, но и их удобством. В летних кроссовках удобно ходить, бегать, заниматься разными видами спорта. Более того, многие модники предпочитают надевать их не только к спортивной одежде, но и дополнять наряды в деловом стиле.
Большинство покупателей такой обуви, которые ценят комфорт и предпочитают качественные изделия, выбирают брендовые модели от Jordan, Nike, Adidas. Ассортимент этих торговых марок представлен изделиями как для мужчин, так и женщин. Выбрать и купить подходящую пару можно на сайте werare.com.ua.
Летние кроссовки от Jordan, Nike, Adidas, а также других известных торговых марок, имеют ряд преимуществ, поэтому пользуются спросом. Среди них можно выделить основные:
Известные бренды используют для производства своей продукции разные материалы. Именно на них и нужно обращать внимание. Выбрать можно:
При выборе летних кроссовок нужно обращать внимание и на материал подошвы. Она может быть изготовлена из резины – прочной, водостойкой, исключающей скольжение при быстрой ходьбе или активных занятиях спортом. Также популярны модели с силиконовой подошвой. Этот материал дает возможность стопам «дышать», а также предотвращает сильную нагрузку. Летние кроссовки с полиуретановой подошвой долговечные, отлично держат форму, не стираются при длительной ходьбе.
Еще один важный критерий выбора летних кроссовок – плотность обжима стопы.
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• "Новая почта" меняет тарифы на доставку
• НБУ отменил ограничение курса для продажи наличной валюты в банках
19 мая 2022
• Рада призвала использовать термин "рашизм"
• У пьяных водителей хотят забирать авто на нужды ВСУ: законопроект внесли в Раду
• Украинский предприниматель получил награду от WIBA в Каннах
• Для украинских защитников создали уникальную боевую вышиванку
• "Русский военный корабль… все": Укрпочта анонсировала продажу новой серии марок
• Европарламент поддержал приостановку всех импортных пошлин для Украины на год
• Мировой экономике угрожает стагфляция – Bloomberg
17 мая 2022
• Мультипредметное тестирование для поступления в вузы будет проходить в Киеве и 20 областях
• "Евровидение-2023" пройдет в Украине, – Ткаченко
• Рынок недвижимости во время войны: уже несколько дней производятся покупка и продажа - Минюст
• Непобежденный боксер умер во время боя
• Механизм возмещения ущерба, нанесенного Россией, уже вырабатывается, - Ермак
• В Украине на время войны изменили порядок обучения водителей и госрегистрации автомобилей
• Осужденные на фронте. В Минюсте ответили, вернут ли их обратно в тюрьмы
15 мая 2022
• Примерно треть пенсионеров денег еще не получила, - глава Донецкой ОВА
• Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа
14 мая 2022
• Украинцев предупреждают, что мошенники пытаются похитить данные платежных карт под предлогом денежной помощи от ООН
• Турция подняла порог инвестиций в недвижимость для получения гражданства
• Укрзализныця сокращает программу эвакуационных поездов
12 мая 2022
• В Украине стартует одновременное оформление ID-карты и загранпаспорта
• Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
• Украинцам готовят новые штрафы. За нарушение комендантского часа и свет в окне придется платить
• Бизнес возвращается к безналичной оплате – количество терминалов растет
• Из-за войны отправления Укрпошты в Польшу выросли в 20 раз
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