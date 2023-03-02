Вступна компанія 2023: випускники з ТОТ зможуть пройти всі етапи дистанційно

|2 марта 2023
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Через повномасштабну військову агресію РФ, в Україні зазнав змін освітній процес. Так, замість ЗНО випускники складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ).
Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території (ТОТ), зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно без складання НМТ. Про це пише Мінреінтеграції з посиланням на МОН.
Чи можна вступати за результатами ЗНО минулих років
В Україні, з міркувань безпеки, НМТ відбуватиметься протягом одного дня. Тимчасові екзаменаційні центри для складання тесту функціонуватимуть на підконтрольній Україні території.
Також їх планують створити в європейських країнах, зокрема в українських освітніх центрах. Це дозволить випускникам, які перебувають за кордоном, вступати в українські навчальні заклади.
У 2023 році для вступу замість результатів НМТ можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.
Чи будуть пільги при вступі для мешканців ТОТ
У МОН наголошують, що всі пільги та пільгові категорії будуть збережені. Зокрема, для жителів ТОТ. Крім того, вони зможуть укласти договір про здобуття освіти впродовж трьох місяців після початку навчання.
Зараз триває другий етап переведення на навчання за державним замовленням пільговиків, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно. Йдеться про жителів особливо небезпечних територій, дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.
В Україні у 2022 році понад 21 тисяча здобувачів освіти отримали дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням.
«Застосування цьогорічних пільг для жителів особливо небезпечних територій буде визначено навесні з урахуванням ситуації в Україні», – зазначили у відомстві.
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1 марта 2023
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• Маск зробив заяву про роботу Starlink в Україні
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Комментарии к статье «Вступна компанія 2023: випускники з ТОТ зможуть пройти всі етапи дистанційно»
Через повномасштабну військову агресію РФ, в Україні зазнав змін освітній процес. Так, замість ЗНО випускники складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ).