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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
2 марта 2023 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У Росії нині залишилось набагато менше ракет, тому масовані ракетні атаки по Україні можуть залишитись у минулому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк під час брифінгу у Military Media Center.

"Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики", - сказала Гуменюк.

За її словами, тепер ворог починає розподіляти ракетні удари в часі. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також це можуть бути невеликі партії "шахедів".

Вона також пояснила, що зараз росіяни хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.

"Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії - ред.) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинене, але все ще є... Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", - підкреслила Гуменюк.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк»

У Росії нині залишилось набагато менше ракет, тому масовані ракетні атаки по Україні можуть залишитись у минулому.

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