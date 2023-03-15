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Бездумная исполнительность

Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
15 марта 2023 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Ізраїль нещодавно затвердив експортні ліцензії на можливий продаж систем придушення дронів, які можуть допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.

"Вперше з того часу, як Росія понад рік тому розв'язала війну, Ізраїль затвердив експортні ліцензії оборонного призначення для можливого продажу зброї Україні", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що Ізраїль намагався не надавати військової допомоги Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах із Росією та завдати шкоди інтересам безпеки у Сирії. Після того як Росія почала використовувати ударні безпілотники іранського походження під час війни, український уряд посилив тиск з метою отримання військової допомоги від Ізраїлю.

Видання зазначає, що експортні ліцензії були схвалені міністром оборони Йоавом Галланом та міністром закордонних справ Елі Коеном у середині лютого, коли Ізраїль проводив за вказівкою прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу перегляд своєї політики щодо війни. Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній – Elbit та Rafael, які розробляють системи захисту від дронів.

Axios повідомляє, що делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати презентацію про системи захисту від безпілотників, але угоду ще не підписано. Ізраїль запропонував Україні купити засоби радіоелектронної боротьби для знищення безпілотників. Системи мають радіус дії близько 25 миль і можуть бути розташовані поруч з електростанціями або іншими важливими об'єктами для захисту від дронів. Міністерство оборони України зацікавлене у цих системах, але вони вважаються менш важливими, оскільки Україні вдавалося перехоплювати безпілотники у 75-90% випадків. Представники України вважають, що їм потрібна допомога для боротьби з балістичними ракетами.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що схвалення експортних ліцензій не є зміною політики, тому що системи мають оборонний характер і не використовують бойовий вогонь, здатний вбити російських солдатів. Одна з причин, через яку Ізраїль затвердив ліцензії, полягала в тому, щоб можливо подивитися, як системи захисту працюють проти іранських безпілотників.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ»

Ізраїль нещодавно затвердив експортні ліцензії на можливий продаж систем придушення дронів, які можуть допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.

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