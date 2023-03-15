Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ

|15 марта 2023
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Ізраїль нещодавно затвердив експортні ліцензії на можливий продаж систем придушення дронів, які можуть допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.
"Вперше з того часу, як Росія понад рік тому розв'язала війну, Ізраїль затвердив експортні ліцензії оборонного призначення для можливого продажу зброї Україні", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Ізраїль намагався не надавати військової допомоги Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах із Росією та завдати шкоди інтересам безпеки у Сирії. Після того як Росія почала використовувати ударні безпілотники іранського походження під час війни, український уряд посилив тиск з метою отримання військової допомоги від Ізраїлю.
Видання зазначає, що експортні ліцензії були схвалені міністром оборони Йоавом Галланом та міністром закордонних справ Елі Коеном у середині лютого, коли Ізраїль проводив за вказівкою прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу перегляд своєї політики щодо війни. Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній – Elbit та Rafael, які розробляють системи захисту від дронів.
Axios повідомляє, що делегація Міністерства оборони України нещодавно відвідала Ізраїль, щоб отримати презентацію про системи захисту від безпілотників, але угоду ще не підписано. Ізраїль запропонував Україні купити засоби радіоелектронної боротьби для знищення безпілотників. Системи мають радіус дії близько 25 миль і можуть бути розташовані поруч з електростанціями або іншими важливими об'єктами для захисту від дронів. Міністерство оборони України зацікавлене у цих системах, але вони вважаються менш важливими, оскільки Україні вдавалося перехоплювати безпілотники у 75-90% випадків. Представники України вважають, що їм потрібна допомога для боротьби з балістичними ракетами.
Ізраїльські офіційні особи заявляють, що схвалення експортних ліцензій не є зміною політики, тому що системи мають оборонний характер і не використовують бойовий вогонь, здатний вбити російських солдатів. Одна з причин, через яку Ізраїль затвердив ліцензії, полягала в тому, щоб можливо подивитися, як системи захисту працюють проти іранських безпілотників.
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Приветствую, гость! Вход
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• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
• Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року
• Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022
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1 марта 2023
• Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ
• В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко
• Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей
• Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць
• Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни
28 февраля 2023
• Ротань прокоментував своє призначення на посаду наставника збірної України
• Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме напади Росії на енергомережі України
• Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
25 февраля 2023
• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
• Статус безробітного: як його оформити в Україні
• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
13 февраля 2023
• Компенсація за пошкоджене житло: як правильно зафіксувати руйнування
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Ізраїль нещодавно затвердив експортні ліцензії на можливий продаж систем придушення дронів, які можуть допомогти Україні протистояти іранським безпілотникам.