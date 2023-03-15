Названо терміни завершення опалювального сезону

|15 марта 2023
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Цьогорічний опалювальний сезон в Україні можуть завершити, в залежності від регіону, майже на місяць раніше традиційних термінів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.
За його словами, відключати опалення почнуть ймовірно з наступного тижня.
"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема, газ", - сказав Герус.
Депутат нагадав, що "Нафтогаз України" заявив про амбітні плани підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу українського видобутку, без імпорту.
Крім того, за словами Геруса, внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій.
Раніше глава правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в ефірі телемарафону зазначив, що Запаси природного газу достатні, однак опалювальний сезон в Україні мають намір завершити якомога раніше.
При цьому він додав, що ціна на газ не буде змінюватися протягом поточного опалювального сезону "незалежно від його юридичного або фактичного завершення".
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14 марта 2023
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2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
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• Росія популяризує в Україні субкультуру "Редан". Поліція дала поради батькам
25 февраля 2023
• У Міненерго припускають, що невдовзі ліміти для областей більше не знадобляться
• Статус безробітного: як його оформити в Україні
• Біженцям з України дадуть три тисячі безкоштовних квитків на Євробачення
• Meta представила власну мовну модель штучного інтелекту LLaMA
• Водіям в Україні загрожують нові штрафи: про що йде мова
• У Донецькій області окупанти переводять "силові структури" на російське законодавство
• В Україні відновили програму кредитування "Рука допомоги": як вона працює
18 февраля 2023
• Наприкінці зими Україна знайшла чим замістити технічну сіль "Артемсолі" для посипання доріг
• Цього року виплати для переселенців будуть автоматично подовжені – Шмигаль
• ChatGPT запрацював в Україні. На що здатний чат-бот і як ним користуватися
• Як переселенцям отримати безоплатне лікування та медичні препарати: інструкція
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Цьогорічний опалювальний сезон в Україні можуть завершити, в залежності від регіону, майже на місяць раніше традиційних термінів. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.