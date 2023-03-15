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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Україні запустили нову газову свердловину
14 марта 2023 Просмотров: 22 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компанія "Укргазвидобування" пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 метрів. Свердловина дає 340 тисяч кубометрів природного газу на добу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нафтогазу".

За словами голови "Нафтогазу" Олексія Чернишова, даний результат є досить хорошим, адже родовище, на якому було пробурено свердловину, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%.

Під час проектування родовища фахівцям вдалось визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яку до того не розроблялось. Також відомо, що показники буріння даної свердловини дали поштовх для планів на буріння ще однієї.

"Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси і посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Уже бачимо результат. Досягнуті результати на цьому родовищі та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощення видобутку газу вже цього року", - заявив т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Україні запустили нову газову свердловину»

Компанія "Укргазвидобування" пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 метрів. Свердловина дає 340 тисяч кубометрів природного газу на добу.

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