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Бездумная исполнительность

Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
25 июля 2023 Просмотров: 222 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Україні триває нарахування та виплата компенсацій власникам пошкодженого житла, наразі виплати погоджені 3772 заявникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Станом на 24 липня маємо 3 772 заяви, за якими погоджено виплату компенсацій на ремонт житла. Загальна сума складає 304,1 млн грн та постійно збільшується у процесі подальшого розгляду заяв", - повідомила голова профільного комітету.

Вона додала, що погоджені виплати є загальною сумою коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників.

"Зараз зареєстровано 29 486 заяв, з яких 7 613 вже очікує обробки, а 14 105 потребують доопрацювання. Загалом над розглядом заяв працюють 518 комісій. Найбільше заяв опрацювали у Київській та Харківській областях", - сказала Шуляк.

Вона наголосила, що це лише перший етап виплати компенсацій за програмою "єВідновлення", яка стосується власників пошкодженого житла. Наразі розпочалося тестування другої черги, коли компенсацію мають отримати українці, житло яких повністю знищене.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень»

В Україні триває нарахування та виплата компенсацій власникам пошкодженого житла, наразі виплати погоджені 3772 заявникам.

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