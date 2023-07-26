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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон
26 июля 2023 Просмотров: 18 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Закон передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни.

Так, з 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.

Повернення податків та відповідальності

Закон скасовує:

  • можливість для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу;
  • можливість для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок;
  • незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
  • зупинку перебігу строків (подання податкової звітності, строків отримання податкової інформації контролюючими органами).

Інші норми закону:

  • "технічний борг", який виник із 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року не будуть враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;
  • збереження права добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій, у тому числі територій можливих бойових дій.

Підкреслимо, що ухвалення закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон»

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.

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