В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон

|26 июля 2023
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Закон передбачає продовження мораторію на податкові перевірки до кінця війни.
Так, з 1 серпня будуть дозволені перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.
При цьому з 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас передбачене звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях. Але це не стосується торгівлі підакцизними товарами.
Закон скасовує:
Інші норми закону:
Підкреслимо, що ухвалення закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
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24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
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• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
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16 апреля 2023
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14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
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• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
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• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
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Комментарии к статье «В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон»
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.