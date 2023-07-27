В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

Верховна Рада прийняла законопроєкт відносно продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram у четвер, 27 липня.

Відповідну постанову підтримали 347 депутатів. Тепер воєнний стан та загальна мобілізація будуть діяти щонайменше до 15 листопада 2023 року.

Вчора президент Володимир Зеленський запропонував парламенту продовжити термін дії воєнного стану та мобілізації.

Як відомо, вранці 24 лютого 2022 року Україна вперше в історії ввела режим воєнного стану після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Це вже восьме продовження терміну воєнного стану та мобілізації з початку війни. Востаннє їх продовжували у травні до 18 серпня.