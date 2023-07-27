|27 июля 2023
|Просмотров: 139
|
Будівельникам не підійшла сталь комбінату "Запоріжсталь", тому тризуб для Батьківщини-матері, який виготовлять на заміну радянського символу, буде з європейського металу.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформполітики.
"Сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт", - йдеться в повідомленні.
За задумом Мінкульту, обраний для робіт метал має бути ідентичним до того, з якого виготовили й сам монумент Батьківщини-матері. Попервах сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну.
У Мінкульті також запевняють, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незмінною – 400 тисяч грн.
Вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн.
Як стверджують в Мінкульті, ці гроші були надані донорами та меценатами. Їх імен в Мінкульті не називають.
27 июля 2023
• Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить
• Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді
• НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік
• В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
26 июля 2023
• Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
• Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
• Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения
• В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон
• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
25 июля 2023
• Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
• Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7
• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
— 27 июля 2023 —
Верховна Рада прийняла законопроєкт відносно продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
— 26 июля 2023 —
Почки являются парным органом и расположены симметрично друг другу. Их ключевая функция – это очищение крови с отводом лишней жидкости, токсинов и прочих вредных компонентов. Также они исполняют роль ключевого фильтра в обменных процессах, соответственно любое заболевание почек ухудшает качество жизни и приводит к серьезным последствиям.
— 26 июля 2023 —
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає повернення довоєнної системи податків з 1 серпня, а саме - скасування 2% податку для ФОПів та повернення 5%.
— 26 июля 2023 —
Сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Приветствую, гость! Вход
27 июля 2023
• Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить
• Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді
• НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік
• В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
26 июля 2023
• Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
• Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
• Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения
• В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон
• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
25 июля 2023
• Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
• Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7
• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
© 1998-2023 Видавництво «Асна». м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 4, 84122. Реєстраційне свідоцтво ДЦ №1566, видане 24.04.2000 р..
Всі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються відповідно до законодавства України. При цитуванні матеріалів сайту, пряме гіперпосилання, не закрите від індексації на www.tvplus.dn.ua обов'язкове.
Комментарии к статье «Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить»
Будівельникам не підійшла сталь комбінату "Запоріжсталь", тому тризуб для Батьківщини-матері, який виготовлять на заміну радянського символу, буде з європейського металу.