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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить
27 июля 2023 Просмотров: 139 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Будівельникам не підійшла сталь комбінату "Запоріжсталь", тому тризуб для Батьківщини-матері, який виготовлять на заміну радянського символу, буде з європейського металу.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформполітики.

"Сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт", - йдеться в повідомленні.

За задумом Мінкульту, обраний для робіт метал має бути ідентичним до того, з якого виготовили й сам монумент Батьківщини-матері. Попервах сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну.

У Мінкульті також запевняють, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незмінною – 400 тисяч грн.

Нагадуємо:

Вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн.

Як стверджують в Мінкульті, ці гроші були надані донорами та меценатами. Їх імен в Мінкульті не називають.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить»

Будівельникам не підійшла сталь комбінату "Запоріжсталь", тому тризуб для Батьківщини-матері, який виготовлять на заміну радянського символу, буде з європейського металу.

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