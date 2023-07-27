Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить

Будівельникам не підійшла сталь комбінату "Запоріжсталь", тому тризуб для Батьківщини-матері, який виготовлять на заміну радянського символу, буде з європейського металу.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформполітики.

"Сталь, надана металургійним комбінатом "Запоріжсталь", для виготовлення частини виробу, на жаль, не відповідає технічним вимогам. В підтвердження цього будівельники склали дефектний акт", - йдеться в повідомленні.

За задумом Мінкульту, обраний для робіт метал має бути ідентичним до того, з якого виготовили й сам монумент Батьківщини-матері. Попервах сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну.

У Мінкульті також запевняють, що використання сталі лише європейського виробника жодним чином не змінює кошторис проєкту: вартість металу залишається незмінною – 400 тисяч грн.

Нагадуємо:

Вартість проєкту заміни радянського герба на український тризуб складає 28 млн грн.

Як стверджують в Мінкульті, ці гроші були надані донорами та меценатами. Їх імен в Мінкульті не називають.