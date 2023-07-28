Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня

Школярів у Київській області готують до виходу на навчання офлайн. Для цього проводять відповідні безпекові заходи.

Про це повідомила заступниця начальника Київської ОВА Жанна Осипенко, пише видання "Вечірній Київ".

"1 вересня всі діти повинні навчатися офлайн. Для повного відвідування укриття повинні вміщувати всіх присутніх. Більшість захисних споруд в освітніх закладах - найпростіші укриття, також 126 протирадіаційних", - сказала вона.

За її словами, освітні заклади Київської області вже облаштовані 1 249 укриттями для понад 260 000 осіб.

Наразі роботи продовжуються в усіх районах столиці, а також у Великодимерській, Українській, Бородянській громадах, а також запланували провести - у Броварській.

Стосовно вищих навчальних закладів, то їм Міністерство освіти і науки України рекомендує навчальний рік від вересня розпочати офлайн та упродовж літа облаштувати укриття.