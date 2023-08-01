В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати

|1 августа 2023
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Відсьогодні, 1 серпня, власники житла, яке було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, зможуть подати заяву на отримання компенсації.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Подати заявку можна через застосунок "Дія".
Наразі претендувати на компенсацію за знищене житло зможуть одноосібні власники житла, яке зруйноване через бойові дії після 24 лютого та не підлягає відновленню. Зруйноване житло має бути розміщене на територіях контрольованих Україною.
Проте вже напрацьовується й окремий механізм, який дозволить українцям, чиє житло знаходиться на тимчасово окупованій території, також отримувати компенсацію.
"Нікого не залишимо в біді, але потрібен час, щоб підготувати ефективний процес", - зазначив віцепрем'єр.
Перш за все, потрібно подати в "Дії" інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно, якщо таке ще не було подане. Після цього потрібно безпосередньо подати через "Дію" заяву на отримання компенсації.
За аналогією з компенсацією за пошкоджене майно, заяви розглядатимуть комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Вони й прийматимуть рішення щодо призначення чи не призначення компенсації.
"Алгоритм максимально цифровізований та вже успішно відпрацьований в рамках програми "єВідновлення". Тому розраховуємо, що процес розгляду заяв, обстеження житла та прийняття рішення щодо надання компенсації буде значно швидшим та ефективнішим. Ми, зі сторони Міністерства, надамо всю необхідну консультаційну та технічну підтримку громадам", - зазначив Олександр Кубраков.
Компенсація надаватиметься у формі електронного житлового сертифіката. Його можна використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках. Не обмежували у виборі місця нової оселі — громадяни зможуть обрати житло в будь-якій громаді України.
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Комментарии к статье «В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати»
Відсьогодні, 1 серпня, власники житла, яке було зруйноване внаслідок збройної агресії РФ, зможуть подати заяву на отримання компенсації.