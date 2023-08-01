Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення

|1 августа 2023
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У консульстві України в польському місті Гданськ рекомендують оформлювати нові закордонні паспорти замість того, щоб продовжувати наявні та вносити дані дітей.
Із продовженими паспортами можуть виникнути проблеми під час поїздок до інших країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку консульства.
У консульстві звертають увагу, що із закордонними паспортами, у яких продовжений строк дії, можуть виникнути проблеми під час подорожей.
"У світі існує ІКАО – Міжнародна організація цивільної авіації, яка встановлює мінімальні вимоги до безпеки паспортних документів. Цими вимогами керуються, зокрема, міжнародні перевізники та й безліч інших установ та інституцій, країн. А от вимоги ІКАО однозначні – продовжені паспорти менш безпечні, а їх використання не рекомендується, тож, досить часто, їх не беруть або дуже неохоче беруть до уваги при подорожах, особливо літаками", – пояснюють у відомстві.
Тому українцям не рекомендують продовжувати строк дії паспортів або вносити дані своїх дітей з метою подальших поїздок.
"Пояснюємо: надання можливості продовження строку дії закордонних паспортів чи внесення до них даних були швидким рішенням уряду України на активну вимушену міграцію українців у пошуках безпечного місця в умовах, коли не було можливості виготовляти паспорти, а потреба в виїзді була чи не найбільша", – зазначають у консульстві.
Однак зараз можна виготовити паспорт, перебуваючи за кордоном – зокрема, у консульстві чи у ДП "Документ".
"Звісно, до України з Польщі все ще можна повернутися по продовженому паспорту чи з дитиною, дані про яку внесені до закордонного паспорта. Але здійснювати регулярні поїздки через кордон за такими паспортами вже неможливо. Пам’ятайте, що кожна ваша поїздка по продовженому паспорту чи з дитиною, дані про яку внесені до закордонного паспорта, може закінчиться непередбачувано і раніше запланованого терміну, при цьому кошти за подорож, що не вдалася, ніхто не поверне", – попереджають біженців.
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Комментарии к статье «Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення»
У консульстві України в польському місті Гданськ рекомендують оформлювати нові закордонні паспорти замість того, щоб продовжувати наявні та вносити дані дітей.