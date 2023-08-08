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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі
8 августа 2023 Просмотров: 51 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Незабаром почнеться новий навчальний рік і це вже другий рік поспіль школярі змушені будуть навчатися під час війни. Минулого року частина шкіл працювала онлайн або у змішаному форматі через військові дії, близькість до лінії фронту чи відсутність надійних укриттів.

Як навчатимуться діти у новому навчальному році, розповів заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків в ефірі "Українського радіо".

За словами заступника міністра, у Міносвіти очікують, що 80-85% шкіл розпочнуть новий навчальний рік очно або у змішаному форматі.

"Станом на 1 вересня ми не матимемо 100% офлайн-навчання у всіх школах, тому що є школи на прифронтових територіях, зокрема в Харківській області, які знаходяться постійно під обстрілами й де тривоги відбуваються 4-5 разів на день. Тобто там організувати очне навчання неможливо. Але відсоток шкіл, які забезпечуватимуть змішане чи очне навчання, з 1 вересня буде значно більшим, ніж був на кінець минулого навчального року. Ми прогнозуємо, що це буде орієнтовно 80-85% шкіл", - сказав Сташків.

Варто зазначити, що у першому півріччі минулого навчального року очно працювало лише 15% закладів освіти, ще 51% шкіл працював у змішаному форматі та 33% – дистанційно. А в другому півріччі майже 75% шкіл могли забезпечити очний або змішаний формат навчання.

2023 року міністерство освіту виділило субвенцію з державного бюджету у розмірі 1,5 млрд гривень для всіх областей на облаштування укриттів. Отже, ще 500 шкіл отримає можливість облаштувати нові укриття для дітей.

У деяких школах роботи з облаштування планують закінчити до 1 вересня, а в деяких – на початку навчального року.

Також з вересня у 200 школах у кожній області запустять пілотну програму на предмет "Захист України". Діти вивчатимуть нові дисципліни, у тому числі й навики управління дронами.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі»

Незабаром почнеться новий навчальний рік і це вже другий рік поспіль школярі змушені будуть навчатися під час війни. Минулого року частина шкіл працювала онлайн або у змішаному форматі через військові дії, близькість до лінії фронту чи відсутність надійних укриттів.

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