 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT
14 сентября 2023 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Президент Сполучених Штатів Джо Байден призначить колишню міністерку торгівлі Пенні Пріцкер спеціальним представником із питань відновлення економіки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що нова посада свідчить про те, що адміністрація Байдена занепокоєна довгостроковим економічним виживанням України, попри триваючу війну з Росією.

У своїй заяві Байден зазначив, що Пріцкер "спрямовуватиме зусилля США з відновлення української економіки", працюючи з урядом України, союзниками США, міжнародними фінансовими інститутами та приватним сектором.

За словами одного з високопоставлених представників адміністрації, який говорив на умовах анонімності, оскільки призначення ще не було офіційним, 64-річна Пріцкер заохочуватиме інвестиційні стратегії в Україні, а також залучатиме державні та приватні інвестиції з інших країн.

Найближчими тижнями вона планує відвідати Україну, щоб оцінити стан її економіки та зустрітися з політичними та діловими лідерами.

Білий дім оголосить про призначення Пріцкер у четвер. Вона працюватиме в Держдепартаменті, підпорядковуючись держсекретареві Ентоні Блінкену.

Допомога бюджету України від США

США зобов'язалися надати бюджету України у 2023 році допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, при цьому ЄС надасть 18 млрд євро на макрофінансову допомогу у вигляді пільгових кредитів.

Наступного року Україні потрібно від 12 до 14 млрд доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими на тлі російського вторгнення.

По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

14 сентября 2023

Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують

Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ

Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024

Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT

8 августа 2023

Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі

Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

В Україні змінилися правила реєстрації нових авто

Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування

1 августа 2023

Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення

Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП

Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?

В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати

В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше

28 июля 2023

Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня

"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА

27 июля 2023

Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

26 июля 2023

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців

25 июля 2023

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень

Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло

Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?

Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій

Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"

24 июля 2023

Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

Также в разделе

Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують

— 14 сентября 2023 —

Мінсоцполітики запустило у чотирьох пілотних областях бета-тестування "системи електронного кейс-менеджменту", яка простими словами являє собою персональні соціальні карти українців.

Читать далее ⇒

Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі

— 8 августа 2023 —

Незабаром почнеться новий навчальний рік і це вже другий рік поспіль школярі змушені будуть навчатися під час війни. Минулого року частина шкіл працювала онлайн або у змішаному форматі через військові дії, близькість до лінії фронту чи відсутність надійних укриттів.

Читать далее ⇒

В Україні змінилися правила реєстрації нових авто

— 8 августа 2023 —

Набула чинності постанова Кабміну № 437, яка вносить зміни до процедури першої реєстрації на території України нових авто. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Читать далее ⇒

Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення

— 1 августа 2023 —

У консульстві України в польському місті Гданськ рекомендують оформлювати нові закордонні паспорти замість того, щоб продовжувати наявні та вносити дані дітей.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT»

Президент Сполучених Штатів Джо Байден призначить колишню міністерку торгівлі Пенні Пріцкер спеціальним представником із питань відновлення економіки України.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ

Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024

Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

14 сентября 2023

Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують

Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ

Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024

Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT

8 августа 2023

Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі

Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами

В Україні змінилися правила реєстрації нових авто

Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування

1 августа 2023

Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення

Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП

Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?

В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати

В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше

28 июля 2023

Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня

"Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА

27 июля 2023

Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить

Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді

НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію

26 июля 2023

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців

25 июля 2023

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень

Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло

Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?

Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій

Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"

24 июля 2023

Маск оголосив про зміну логотипа Twitter

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top