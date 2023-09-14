Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Видання зазначає, що нова посада свідчить про те, що адміністрація Байдена занепокоєна довгостроковим економічним виживанням України, попри триваючу війну з Росією.

У своїй заяві Байден зазначив, що Пріцкер "спрямовуватиме зусилля США з відновлення української економіки", працюючи з урядом України, союзниками США, міжнародними фінансовими інститутами та приватним сектором.

За словами одного з високопоставлених представників адміністрації, який говорив на умовах анонімності, оскільки призначення ще не було офіційним, 64-річна Пріцкер заохочуватиме інвестиційні стратегії в Україні, а також залучатиме державні та приватні інвестиції з інших країн.

Найближчими тижнями вона планує відвідати Україну, щоб оцінити стан її економіки та зустрітися з політичними та діловими лідерами.

Білий дім оголосить про призначення Пріцкер у четвер. Вона працюватиме в Держдепартаменті, підпорядковуючись держсекретареві Ентоні Блінкену.

Допомога бюджету України від США

США зобов'язалися надати бюджету України у 2023 році допомогу у вигляді грантів на 9,9 млрд доларів, при цьому ЄС надасть 18 млрд євро на макрофінансову допомогу у вигляді пільгових кредитів.

Наступного року Україні потрібно від 12 до 14 млрд доларів фінансової допомоги від США, оскільки витрати бюджету залишаються високими на тлі російського вторгнення.