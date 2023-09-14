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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують
14 сентября 2023 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Мінсоцполітики запустило у чотирьох пілотних областях бета-тестування "системи електронного кейс-менеджменту", яка простими словами являє собою персональні соціальні карти українців.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

"Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування", - роз'яснили в міністерстві.

"У медичній карті можна побачити, як лікували пацієнта, щоб повернути здоров'я. А у соціальній – які послуги надавали, щоб вивести людину зі складної життєвої ситуації ", – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Тестування пройде у 4 пілотних областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.

Головний принцип дії системи такий:

  • людина звертається за соціальною допомогою;
  • інформація про нього потрапляє до кейс-менеджера;
  • кейс-менеджер за допомогою планшета оцінює, що потрібно людині та що їй може запропонувати держава.

Все це відбувається в єдиній електронній системі.

"Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу з кризи", - роз'яснили в Мінсоцполітики.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують»

Мінсоцполітики запустило у чотирьох пілотних областях бета-тестування "системи електронного кейс-менеджменту", яка простими словами являє собою персональні соціальні карти українців.

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