Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують

|14 сентября 2023
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Мінсоцполітики запустило у чотирьох пілотних областях бета-тестування "системи електронного кейс-менеджменту", яка простими словами являє собою персональні соціальні карти українців.
Про це повідомляє Мінсоцполітики.
"Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування", - роз'яснили в міністерстві.
"У медичній карті можна побачити, як лікували пацієнта, щоб повернути здоров'я. А у соціальній – які послуги надавали, щоб вивести людину зі складної життєвої ситуації ", – пояснила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Тестування пройде у 4 пілотних областях – Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Черкаській.
Головний принцип дії системи такий:
Все це відбувається в єдиній електронній системі.
"Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу з кризи", - роз'яснили в Мінсоцполітики.
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Мінсоцполітики запустило у чотирьох пілотних областях бета-тестування "системи електронного кейс-менеджменту", яка простими словами являє собою персональні соціальні карти українців.