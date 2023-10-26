МОЗ нагадало українцям номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список

За результатами аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, майже половина населення України потребує психологічної допомоги. На фоні неодноразових самогубств протягом цього місяця українцям нагадали номери "гарячих ліній" психологічної допомоги.

"40-50% громадян України потребуватимуть психологічної підтримки різного ступеня інтенсивності - про це свідчать результати аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, проведеного торік у межах Всеукраїнської програми", - повідомили в МОЗ.

До того ж, за даними міністерства, кожен другий українець сьогодні почувається емоційно гірше, ніж три роки тому.

"При цьому люди часто не звертаються по допомогу до фахівців", - додали в міністерстві.

За даними МОЗ, причини можуть бути різні: від стигми щодо ментального здоровʼя до елементарного браку часу або фінансів.

Утім, отримати консультацію чи принаймні просто поговорити з іншою людиною у скрутний момент і розповісти про свої турботи, можна безоплатно і навіть, не виходячи із дому.

Список безоплатних "гарячих ліній", що діють в Україні:

0 800 60 20 19 - контакт-центр МОЗ.

1547 - урядова лінія.

0 800 33 20 29 - лінія підтримки для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду (працює цілодобово).

0 800 100 102 - лінія Національної психологічної асоціації.

0 800 210 160 - лінія міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді".

(044) 456 17 02, (044) 456 17 25 - лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи.

0 800 211 444 - лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції.

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) та 116 123 (з мобільного) - лінія ГО "Ла Страда-Україна".

"Усі консультації надаються анонімно та конфіденційно", - наголосили в МОЗ.

Психологічна підтримка для підлітків

"Підлітки - одні з найвразливіших людей зараз. Окрім незрозумілості світу навколо, війни та стресу, вони проживають важливі зміни всередині й шукають свій шлях", - пояснили в міністерстві.

Однак попри вразливість, тінейджери можуть не звертатись по допомогу до своїх близьких, вважаючи себе достатньо дорослими, проте їм також дуже потрібна підтримка.

В міністерстві зазначили, що якщо батьки з певних причин (відсутність довірливих стосунків із дитиною-підлітком, некомпетентність у питаннях психології, стресовий стан тощо) не мають змоги надати підтримку і допомогти із ситуацією, що склалася, варто скористатися допомогою фахівців.

"Важливо, щоб будь-хто, а тим паче тінейджер, не залишався сам на сам зі своїми переживаннями", - підкреслили в МОЗ.

Надійні канали психологічної підтримки: