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Фотофакт

Бездумная исполнительность

МОЗ нагадало українцям номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список

Татьяна Ковалева
25 октября 2023 Просмотров: 449 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За результатами аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, майже половина населення України потребує психологічної допомоги. На фоні неодноразових самогубств протягом цього місяця українцям нагадали номери "гарячих ліній" психологічної допомоги.

"40-50% громадян України потребуватимуть психологічної підтримки різного ступеня інтенсивності - про це свідчать результати аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, проведеного торік у межах Всеукраїнської програми", - повідомили в МОЗ.

До того ж, за даними міністерства, кожен другий українець сьогодні почувається емоційно гірше, ніж три роки тому.

"При цьому люди часто не звертаються по допомогу до фахівців", - додали в міністерстві.

За даними МОЗ, причини можуть бути різні: від стигми щодо ментального здоровʼя до елементарного браку часу або фінансів.

Утім, отримати консультацію чи принаймні просто поговорити з іншою людиною у скрутний момент і розповісти про свої турботи, можна безоплатно і навіть, не виходячи із дому.

Список безоплатних "гарячих ліній", що діють в Україні:

  • 0 800 60 20 19 - контакт-центр МОЗ.
  • 1547 - урядова лінія.
  • 0 800 33 20 29 - лінія підтримки для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду (працює цілодобово).
  • 0 800 100 102 - лінія Національної психологічної асоціації.
  • 0 800 210 160 - лінія міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді".
  • (044) 456 17 02, (044) 456 17 25 - лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи.
  • 0 800 211 444 - лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції.
  • 0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) та 116 123 (з мобільного) - лінія ГО "Ла Страда-Україна".

"Усі консультації надаються анонімно та конфіденційно", - наголосили в МОЗ.

Психологічна підтримка для підлітків

"Підлітки - одні з найвразливіших людей зараз. Окрім незрозумілості світу навколо, війни та стресу, вони проживають важливі зміни всередині й шукають свій шлях", - пояснили в міністерстві.

Однак попри вразливість, тінейджери можуть не звертатись по допомогу до своїх близьких, вважаючи себе достатньо дорослими, проте їм також дуже потрібна підтримка.

В міністерстві зазначили, що якщо батьки з певних причин (відсутність довірливих стосунків із дитиною-підлітком, некомпетентність у питаннях психології, стресовий стан тощо) не мають змоги надати підтримку і допомогти із ситуацією, що склалася, варто скористатися допомогою фахівців.

"Важливо, щоб будь-хто, а тим паче тінейджер, не залишався сам на сам зі своїми переживаннями", - підкреслили в МОЗ.

Надійні канали психологічної підтримки:

  • Лінія Національної психологічної асоціації - 0 800 100 102 (10:00-20:00 щодня, дзвінки безоплатні),
  • ПОРУЧ - спільний проєкт Міністерства освіти й науки України, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії та ГО "ВГЦ “Волонтер". У рамках проєкту є онлайнові терапевтичні групи підтримки для підлітків,
  • Teenergizer - це рух, який об’єднав підлітків із регіону Східної Європи та Центральної Азії. На сайті можна записатись на безоплатну консультацію від психологів та консультантів,
  • Національна гаряча лінія для дітей та молоді від Ла Страда - тут діти, підлітки та студентська молодь мають можливість анонімно і конфіденційно отримати підтримку в будь-яких складних життєвих ситуаціях - 0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного),
  • "Не дрібниці" - безпечний підлітковий простір, який надає безоплатні консультації онлайн в боті (але консультують психологи, не автоматизовані механізми),
  • "Голоси дітей" - телефонна лінія психологічної підтримки для дітей та батьків. Також можна записатись на очні консультації, якщо місто є в переліку,
  • "Людина в біді" - 0 800 210 160 (анонімно та цілодобово, безоплатно зі всіх операторів в Україні),
  • Лінія запобігання самогубствам Lifeline Ukraine - 7333 (цілодобово).
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «МОЗ нагадало українцям номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список»

За результатами аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, майже половина населення України потребує психологічної допомоги. На фоні неодноразових самогубств протягом цього місяця українцям нагадали номери "гарячих ліній" психологічної допомоги.

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