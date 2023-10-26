Українець уперше потрапив у десятку найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize

Це перший випадок, коли громадянин нашої держави, потрапив у цей перелік, повідомили організація “Освіторія” та пресслужба Global Teacher Prize у Facebook.

У 2021 році Пройдакова також обрали переможцем національної премії Global Teacher Prize Ukraine, яка має на меті відзначити досягнення педагогів, підкреслити їхню важливість та долучити до світової освітянської спільноти.

Глава спілки "Освіторія" та засновниця Global Teacher Prize Ukraine Зоя Литвин розповіла: «Сім років ми розвивали рух Global Teacher Prize в Україні, і за цей час наші вчителі не раз потрапляли до списку 50 найкращих. Але десятка фіналістів – це зірковий рівень, освітній авангард. Це люди, з якими спілкуватимуться світові лідери, без яких не обходиться жодна важлива освітня подія, люди, які мають позитивний вплив на освіту і від яких надихатимуться сотні тисяч педагогів по всій планеті. І власне, якщо ми хочемо, щоб Україна була розвиненою європейською державою, з високим рівнем життя, це той рівень визнання, який ми як суспільство маємо забезпечити учительській професії».

Після оголошення десятки найкращих вчителів світу Пройдаков наголосив, що визнання з боку організаторів премії є свідченням того, що він робить усе правильно, як і тисячі інших українських учителів, які продовжують працювати та зберігати цінності в умовах повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

У “Освіторії” додали, що Артур Пройдаков родом з тимчасово окупованого росіянами міста Кадіївка Луганської області, звідки виїхав у 2014 році. Після вторгнення РФ у лютому 2022 року педагог вів курси з української мови для переселенців, проводив уроки в межах Всеукраїнського розкладу, розповідав у закордонних ЗМІ про російську агресію і значення вчителів в умовах війни. Він також є автором уроків для Всеукраїнської школи онлайн, учителем і виконавчим директором у MriyDiy, експертом безкоштовної освітньої платформи iLearn для підготовки до ЗНО та НМТ.

Пройдаков називає своєю місією допомагати освітянам України віднайти голос та бути проактивними, сприяти підвищенню престижності професії вчителя.

"Моя перемога — хороший знак для молодих вчителів: якщо в людини є ідеї, якими вона готова ділитися, то зможе досягти всього. Вчора я почувався зіркою, вся освітянська громада мене вітала. Але ж колись я, хлопець із маленького провінційного міста, навіть мріяти про таке не міг. У вас є шанси, в якому б регіоні ви не народилися", — так він коментував свою перемогу в Global Teacher Prize Ukraine два роки тому.

Переможця з десяти фіналістів світової премії Global Teacher Prize 2023 буде оголошено 8 листопада на церемонії нагородження в межах 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО в Парижі. Найкращий вчитель планети отримає один мільйон доларів.