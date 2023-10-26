У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх

У соцмережі Twitter (Х) з’явилася функція аудіо- та відеодзвінків. Однак наразі послуга доступна лише для деяких користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Як повідомляє видання, деякі користувачі платформи вже отримали повідомлення про появу функції дзвінків.

Крім того, в налаштуваннях додатка з'явився перемикач, який дає змогу дозволити аудіо- та відеодзвінки та обрати, з ким користувач хоче їх використовувати. Зателефонувати можна через особисте повідомлення, використовуючи значок телефону у верхньому правому куті екрана.

Дзвінки доступні від людей із вашої адресної книги, користувачів, за якими ви стежите, та верифікованих передплатників Premium.

Однак поки невідомо, наскільки широко послугу аудіо- та відеодзвінків впроваджено і чи доступна вона для всіх користувачів, включно з тими, хто не має Premium-підписки.

Водночас власник соцмережі Ілон Маск опублікував у своєму акаунті пост одного з користувачів, де той повідомляє, що наразі функція доступна лише для iOS. Згодом той же юзер додав, що ця функція доступна лише для преміум-користувачів соцмережі.

Власник соцмережі Ілон Маск вже давно натякав на додавання аудіо- та відеодзвінків, щоб зробити її універсальним "застосунком для всього". Нещодавно він заявив, що ця функція буде доступна на iOS, Android, Mac і ПК.